Priester und Personal: Alle Neuerungen des Jahres 2025

Bozen – Im Laufe des Jahres hat Diözesanbischof Ivo Muser zahlreiche Personalentscheidungen getroffen. Diese treten in der Regel zum 1. September in Kraft. Anbei die Übersicht aller Personalveränderungen des Jahres 2025 in den Seelsorgeeinheiten, Pfarreien und kirchlichen Gremien.

Ernennung zum Dekan, Leiter einer Seelsorgeeinheit, Pfarrer, Pfarradministrator, Pfarrseelsorger

– Corneliu Berea wird zum Dekan von Innichen, zum Leiter der Seelsorgeeinheit Oberes Pustertal, zum Pfarrer von Innichen und Toblach, zum Pfarradministrator von Wahlen sowie zum Pfarrseelsorger von Vierschach, Winnebach und Sexten ernannt.

– Franz Josef Campidell wird zusätzlich zum Pfarrseelsorger von Mühlwald und Lappach ernannt.

– Mario Gretter wird zum Dekan von Meran-Passeier sowie zum Pfarrer von St. Nikolaus, der Pfarrei zum Hl. Geist sowie von Obermais ernannt.

– Gioele Salvaterra wird zum Pfarrer der Dompfarre Bozen (in solidum), der Pfarrei zum hl. Josef (Bozner Boden) sowie zum Beauftragten für die italienische Seelsorge in Rentsch ernannt. Er bleibt weiterhin auch Referent für Ökumene.

– Christoph Schweigl wird zum Dekan des Dekanates Neumarkt, zum Leiter der Seelsorgeeinheit Unterland sowie zum Pfarrer von Neumarkt und zum Pfarradministrator von Montan ernannt.

– Andreas Seehauser wird zum Dekan des Dekanates Sterzing, zum Leiter der Seelsorgeeinheit Wipptal sowie zum Pfarrer von Sterzing, Stilfes, Trens, Mauls, Wiesen, Außerpfitsch, Innerpfitsch, Ried, Pflersch, Gossensaß, Brenner, Telfes, Mareit, Ridnaun, Ratschings und Jaufental ernannt.

– Josef Gschnitzer wird zum Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Wipptal ernannt.

– Paul Schwienbacher wird zusätzlich zum Pfarradministrator von Niederdorf und St. Veit in Prags ernannt.

– Thomas Stürz wird zum Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Wipptal ernannt.

– P. Olaf Wurm OT wird zusätzlich zum Pfarradministrator von Lengmoos, Unterinn und zum Pfarrseelsorger von Lengstein ernannt.

Ernennungen zum Seelsorger

– Anton Auer wird zum Seelsorger von Mühlwald und Lappach ernannt.

– Honoré Barhebwa Tukulenabo wurde zum Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Dekanat Leifers ernannt (24.2.2025).

– Giorgio Carli wird zum Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Oberes Pustertal ernannt. Er bleibt weiterhin auch Geistlicher Assistent für die Ständigen Diakone.

– P. Nazareth Pascal D‘Silva MSFS wurde zum Seelsorger in Schlanders, Kortsch und in der Seelsorgeeinheit Laas ernannt (01.7.2025).

– Michael Ennemoser wird zum Seelsorger von Montan ernannt.

– P. Vincent Baltazary Safi ALCP/OSS wird zum Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Wipptal ernannt.

Weitere Ernennungen und Beauftragungen

– Franz Comploi wird zum Regens am Bischöflichen Institut Vinzentinum in Brixen ernannt.

– Ivo Costanzi wird zusätzlich für drei Jahre zum Moderator des Dekanatsverbandes Gröden-Gadertal (Union pluanies ladines) ernannt.

– Reinhard Demetz wird für weitere drei Jahre als Leiter des Seelsorgeamtes am Bischöflichen Ordinariat bestätigt.

– Ulrich Fistill wird als Direktor der Bibliothek der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen und als Direktor der Diözesanbibliothek der Diözese Bozen-Brixen für die Jahre 2025-2028 bestätigt.

– Eduard Huber wurde für die Jahre 2025-2028 zum Vorsitzenden der Katholischen Männerbewegung ernannt (11.3.2025), nachdem seine Wahl vom Bischof bestätigt worden war.

– Martin Karbon, Ständiger Diakon, wurde zum diakonalen Mitarbeiter in Kastelruth ernannt (02.06.2025).

– Julia Linder wird für weitere fünf Jahre zur Internatsleiterin am Bischöflichen Institut Vinzentinum in Brixen ernannt.

– Georg Oberrauch wurde für die Jahre 2025-2028 zum Geistlichen Assistenten der Katholischen Männerbewegung der Diözese ernannt (11.4.2025).

Entpflichtungen

– Luigi Cassaro wird von seinem Auftrag als Referent für den italienischsprachigen katholischen Religionsunterricht entpflichtet.

– Alois Flarer wird von seinen Aufträgen als Seelsorger in Rodeneck und Meransen sowie als Rektor der Kirche Maria Hilf in Zinggen entpflichtet.

– P. Alois Hillebrand OFMCap wird von seinem Auftrag entpflichtet.

– P. Benedikt Hochkofler OT wird von seinen Aufträgen entpflichtet und nimmt sich eine Sabbatzeit.

– Gabriele Pedrotti wirkt zukünftig als Seelsorger in der Erzdiözese Trient.

– Eugen Runggaldier wird von seinem Auftrag als Regens am Vinzentinum entpflichtet.

– Hermann Stabinger wird von seinem Auftrag als Seelsorger in Schalders entpflichtet.

– Josef Stampfl wird von seinem Auftrag als Pfarradministrator von Obermais entpflichtet.

– P. Christian Stuefer OT wird als Prodekan des Dekanates Meran-Passeier entpflichtet.

– Paolo Zambaldi wird von seinen Aufträgen entpflichtet, da er beabsichtigt, das Priesteramt niederzulegen.