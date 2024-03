Prima la musica: Gesamttiroler Landeswettbewerb abgeschlossen

Mayrhofen – Intensive neun Tage haben die Teilnehmenden des Jugendmusikwettbewerbes “prima la musica” hinter sich: Sowohl die 784 Schülerinnen und Schüler aus Süd-, Ost- und Nordtirol als auch die Lehrpersonen sowie die Veranstaltenden waren in Mayrhofen im Zillertal mit großem Einsatz dabei.

240 Südtiroler Musiktalente mit dabei

Die rund 240 jungen Musikerinnen und Musiker aus allen Musikschulen des Landes – den deutschen, ladinischen und italienischen Musikschulen – aus dem Konservatorium “Claudio Monteverdi” und aus den Schulen mit Landesschwerpunkt Musik traten in zahlreichen Wertungskategorien an: Kammermusik für Blechbläser, für Holzbläser und für Blockflöten, Schlagwerkensembles und Ensemble Kreativ sowie in den Solowertungen für Violine, Violoncello, Kontrabass, Akkordeon, Gitarre, Zither, Harfe Hackbrett und Gesang. In den “Plus-Kategorien”, die speziell für Studierende an Konservatorien und Hochschulen ausgerichtet sind, stellten sich insgesamt 13 junge Talente aus Südtirol dem Wettbewerb.

Austragungsort war, wie bereits 2016, das Europahaus Mayrhofen, das mit drei Wettbewerbssälen ideale Bedingungen bietet. “Die Planung und Durchführung des Landeswettbewerbes funktioniert in Mayrhofen deshalb so gut, weil uns im Europahaus Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses sowie Lehrpersonen der Landesmusikschule Zillertal tatkräftig unterstützen”, berichtet Johannes Puchleitner, Hauptorganisator in der Tiroler Landesmusikdirektion. Ester Carturan aus der Landesmusikschuldirektion nennt er als Bindeglied zum Veranstaltungspartner aus Südtirol, “sie war neun Tage lang als aktive und sehr wertvolle Mitarbeiterin im Wettbewerbsbüro vor Ort”.

Herausforderung Wettbewerbsteilnahme

Als Jurykoordinatorin und Jurykoordinatoren waren aus Südtirol Landesmusikschuldirektorin Alexandra Pedrotti, ihr Stellvertreter Christian Laimer und Musikschuldirektor Konrad Pichler im Einsatz. Ulrike Ellemunter, Direktorin der Musikschule Unterland, saß in der Jury für Klavier den jüngsten Teilnehmenden gegenüber. “Die Aufgabe als Jurorin liegt darin, fair und objektiv zu bewerten, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern konstruktives Feedback für ihre weitere Entwicklung zu geben”, sagt Ellemunter, die in Mayrhofen nicht nur als Jurymitglied, sondern auch als Direktorin, Lehrperson und Mutter dabeiwar. “Die Teilnahme an einem Wettbewerb gelingt nur durch das Zusammenspiel mehrerer Faktoren: So müssen die Lehrperson und ihre Schülerin oder ihr Schüler dasselbe Ziel anstreben und vor allem müssen die Eltern ihre Kinder fördern und bestärken. Eine Teilnahme an einem musikalischen Wettbewerb ist für junge Talente eine tolle Herausforderung, welche stets unterstützt und wertgeschätzt werden sollte”, betont Ellemunter.

Musizierfreude und Können

Landesmusikschuldirektorin Alexandra Pedrotti lobt die Leistungen der jungen Südtiroler Musikerinnen und Musiker. “Die Qualität der Musikausbildung generell und im Besonderen im Bereich der Talentförderung ist in der Südtiroler Bildungslandschaft sehr hoch. Die Jurys loben immer wieder neben der Musizierfreude auch die reife künstlerische Darbietung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, gepaart mit hohem instrumentaltechnischen beziehungsweise gesanglichem Können. Ein perfektes Zusammenspiel zwischen den jungen Musikschülerinnen und Musikschülern, den Lehrpersonen und dem Elternhaus spielt dabei eine tragende Rolle”, stimmt Pedrotti mit Direktorin Ellemunter überein. Pedrotti wünscht sich, dass es gelingt, “die Attraktivität des Lehrberufs hochzuhalten und entsprechende Anreize dafür zu schaffen, damit einige dieser jungen Talente nicht nur den Weg als Berufsmusikerin und Berufsmusiker, sondern auch jenen als Musikpädagogin und Musikpädagoge einschlagen. Somit wäre ein wichtiger Baustein gesetzt, um nachhaltig die Qualität unserer musikalischen Ausbildung zu sichern.”

Bundeswettbewerb in Brixen

Beim Landeswettbewerb werden für besondere und außergewöhnliche Leistungen auch Sonderpreise vergeben. Das Preisträgerkonzert mit Verleihung der Sonderpreise findet am Dienstag, 30. April 2024 um 19 Uhr im großen Saal im Europahaus Mayrhofen im Zillertal statt.

Die nächste Herausforderung für insgesamt 77 ausgewählte herausragende Südtiroler Talente ist nun der Bundeswettbewerb “prima la musica”, der dieses Jahr in Südtirol, vom 18. Mai bis 1. Juni 2024 in Brixen, ausgetragen wird.

Alle Ergebnisse des Landeswettbewerbes “prima la musica” und weitere Fotos finden sich unter www.tmsw.at.