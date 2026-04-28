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Trump für Entlassung des Moderators

Prüfung von ABC-Sendelizenzen nach Trump-Kritik an Kimmel

Dienstag, 28. April 2026 | 22:13 Uhr
Trump für Entlassung des Moderators
APA/APA/AFP/GETTY/CHRIS JACKSON
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Von: APA/AFP

Nach der Kritik von US-Präsident Donald Trump an dem Moderator Jimmy Kimmel wegen einer Bemerkung über First Lady Melania Trump hat die US-Medienaufsichtsbehörde FCC eine vorzeitige Überprüfung der Lizenzen des Senders ABC angeordnet. Die FCC forderte Disney am Dienstag auf, den Antrag auf Verlängerung der Sendelizenzen für seinen Sender ABC einzureichen – mehrere Jahre vor dem ursprünglichen Termin. Donald Trump hatte zuvor die Entlassung des Moderators gefordert.

Der Moderator hatte der Frau des Präsidenten in seiner Show am vergangenen Donnerstag das Strahlen einer “werdenden Witwe” bescheinigt. Trump schrieb daraufhin in seinem Onlinedienst Truth Social von einem “verabscheuungswürdigen Aufruf zur Gewalt”. Kimmel müsse “sofort von Disney und ABC gefeuert werden”, forderte der Präsident am Montag.

Kimmel wies die Kritik zurück und erklärte, der in seiner Sendung zwei Tage vor einem Schusswaffenvorfall am Rande des Korrespondenten-Dinners mit Donald Trump gemachte Witz habe sich auf den Altersunterschied zwischen dem US-Präsidenten und seiner Ehefrau bezogen.

“Milder Spott” über Trumps Alter

Bei der umstrittenen Bemerkung über Melania Trump handle es sich um “einen sehr milden Spott über die Tatsache, dass er fast 80 Jahre alt ist – und sie jünger als ich”, sagte Kimmel in seiner Show weiter. “Wie man es auch verstehen möchte, es war auf keinen Fall ein Aufruf zu einer Ermordung und das wissen sie”, fügte er hinzu. Trump wird im Juni 80 Jahre alt, seine Frau Melania ist 56.

Zwei Tage nach Kimmels Bemerkung kam es am Rande des Korrespondenten-Dinners mit Trump in Washington zu einem Schusswaffenvorfall. Dabei versuchte ein bewaffneter Mann, eine Sicherheitskontrolle zu dem Veranstaltungssaal zu überwinden. Bei seiner Festnahme fielen mehrere Schüsse. Ein Gericht warf dem Verdächtigen am Montag versuchten Mord am US-Präsidenten vor.

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