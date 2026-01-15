Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Pustertaler Sternsinger segnen EU-Parlament und -Kommission
Wünsche an Europapolitik geäußert

Pustertaler Sternsinger segnen EU-Parlament und -Kommission

Donnerstag, 15. Januar 2026 | 17:26 Uhr
KJS
Von: mk

Brüssel -19 Sternsingerinnen und -singer aus Deutschland, Ungarn, Rumänien, Italien, Österreich und Belgien wurden im Europaparlament und erstmals bei der EU-Kommission empfangen. Mit dabei war eine Pustertaler Gruppe aus Niederrasen.

Für die Sternsingerinnen Laura und Sara und die Sternsinger Jonas und Simon ging es zusammen mit ihren Begleiterinnen und dem Jungschar-Vorsitzenden Matthias Komar nach Brüssel. Die Reise nach Brüssel zum Empfang der Sternsingerinnen und -singer hat die Gruppe bei der jährlichen Verlosung der Katholischen Jungschar Südtirols gewonnen.

Feierlich zogen die Sternsingerinnen und -singer aus sechs Ländern mit Sternen und Kronen in das Europäische Parlament ein. Empfangen wurden sie von Sabine Verheyen, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Nach der Segensüberbringung machten die Kinder und Jugendlichen auf die Lebenssituation arbeitender Kinder in verschiedenen Ländern aufmerksam und präsentierten ihre Wünsche an die Europapolitik für einen stärkeren Einsatz gegen Kinderarbeit. Sabine Verheyen bedankte sich bei den Kindern und Jugendlichen und betonte: „Ihr bringt uns den Segen, den wir für unsere politische Arbeit sicherlich brauchen können. Vielen Dank für euer Engagement. Ihr strahlt Hoffnung, Zuversicht und Hilfsbereitschaft aus. Mit eurem Engagement zeigt ihr, wie wichtig es ist, sich füreinander einzusetzen, unabhängig von Herkunft, Sprache oder Religion. Die Aktion lädt auch zum Hinschauen ein und zum Verantwortung übernehmen. Und das habt ihr an uns Abgeordnete gerichtet, dass wir mit unseren Entscheidungen diese Verantwortung wahrnehmen, dass sich die Situation von Kindern verändert in aller Welt.“

Während des Empfangs begrüßte auch EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola die Sternsinger und bedankte sich ebenfalls für deren Einsatz. Im Anschluss segneten die Kinder und Jugendlichen die Büros der Abgeordneten ihres jeweiligen Heimatlandes. Die vier Kinder aus Niederrasen besuchten unter anderem den Südtiroler EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann, der sich sehr über den Besuch aus Südtirol freute. Bereits im Vorfeld hatten die Sternsingerinnen und -singer aus sechs Nationen traditionell das Sekretariat der COMECE (Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft) besucht. Erstmals segneten sie zudem den Sitz der EU-Kommission in Brüssel, wo sie unter anderem vom stellvertretenden Generalsekretär Nils Behrndt empfangen wurden.

„In Brüssel hatten wir gleich zweimal eine besondere Ehre: Laura durfte den Segen im Salon présidentiel des Europäischen Parlaments anschreiben und Simon im Sitz der EU-Kommission. Für uns alle war die Reise nach Brüssel ein außergewöhnliches Erlebnis mit vielen neuen Eindrücken, Begegnungen und bleibenden Erinnerungen“, erzählt Brigitte Horvat, die mit Marlene Hölzl die Kinder begleitete. Der Jungschar-Vorsitzende Matthias Komar betont: „Der Empfang in Brüssel und das Aufeinandertreffen der Sternsingerinnen und -singer aus sechs Nationen zeigen, wie groß die Gemeinschaft der Sternsingerinnen und -singer in Europa ist und wie wichtig ihr Einsatz für bessere Lebensbedingungen von Kindern weltweit bleibt.“

Bezirk: Pustertal

