Rabatte in Südtirols Kultureinrichtungen für Zivilinvaliden

Von: mk

Bozen – Zivilinvaliden und Menschen mit Behinderung in den sozialen Alltag integrieren – ausgehend von dieser Mission hat ihre größte Interessensvertretung, die Vereinigung der Zivilinvaliden (ANMIC Südtirol), bei den Südtiroler Kultureinrichtungen nachgefragt und eine umfassende Umfrage gestartet. Ziel ist es, Preisermäßigungen anzubieten, damit Menschen mit einer angeborenen oder erworbenen Krankheit finanziell unterstützt werden und so unbeschwerter am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.

„Neben der täglichen Mitgliederbetreuung und -beratung führen wir als Vereinigung auch Umfragen zu verschiedenen Themenbereichen durch“, erklärt Thomas Aichner, Präsident der ANMIC Südtirol. „Viele davon sind informativer Natur, das heißt sie zielen auf die Informationsbeschaffung ab und wir können dadurch wichtige Daten einholen und Problematiken aus dem Alltag der Südtiroler Zivilinvaliden aufdecken. Andere beschäftigen sich dagegen mit finanziellen Unterstützungsmaßnahmen und zielen unter anderem darauf ab, Preisermäßigungen für diese Menschen zu implementieren: Diese sind gerade für Zivilinvaliden und Menschen mit Behinderung sehr wichtig, damit ein gleichberechtigtes und inklusives Leben gefördert wird.“

Dass viele Betroffene auf Preisermäßigungen und finanzielle Unterstützungsmaßnahmen angewiesen sind, wird angesichts ihrer gesundheitlichen Situation deutlich: Denn aufgrund einer angeborenen oder erworbenen Krankheit sind Zivilinvaliden und Menschen mit Behinderung zunehmend in ihren alltäglichen Handlungen eingeschränkt. Hierbei wirken sich diese Einschränkungen oft auf ihre Erwerbsfähigkeit aus und führen u.a. dazu, dass keiner Vollzeitbeschäftigung mehr nachgegangen werden kann – aber gleichzeitig hohe Gesundheitsausgaben sowie Lebenshaltungskosten gedeckt werden müssen. Die so entstehenden finanziellen Nöte wirken sich nicht zuletzt auf das soziale Leben der Betroffenen aus, das ohne äußere Hilfe zunehmend eingeschränkt wären. Aus diesem Grund sind Unterstützungsmaßnahmen aller Art sowie finanzielle Leistungen von grundlegender Bedeutung, welche zur finanziellen und emotionalen Entlastung des Betroffenen und seinen Angehörigen beitragen.