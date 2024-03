Rechtsextremer Geheimplan gegen Deutschland: Szenische Lesung in Meran

Meran – Am Dienstag, 2. April mit Beginn um 20.30 Uhr lädt der Ost West Club in Meran zu einer Veranstaltung außerhalb der eigenen Vereinsräumlichkeiten an. In Zusammenarbeit mit dem Kollektiv Spazio77 Bozen und No Excuses Südtirol wird an diesem Abend im Kulturzentrum Mairania 857 die Projektion einer szenischen Lesung des Berliner Ensembles gezeigt, welche in Zusammenarbeit mit dem Volkstheater Wien und dem Recherchekolletiv CORRECTIV entstanden ist.

Von diesem Treffen sollte niemand erfahren: Hochrangige AfD-Politiker, Neonazis und finanzstarke Unternehmer kamen im November 2023 in einem Hotel bei Potsdam zusammen. Sie planten nichts Geringeres als die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland. Die investigative Redaktion von CORRECTIV veröffentlicht am 10. Januar eine Recherche, die zu Demonstrationen und Protesten in ganz Deutschland führt.

Am 17.01.2024 wurde die Recherche im Berliner Ensemble als szenische Lesung aufgeführt. Die Geheimplan-Recherche zum Rechtsradikalen Potsdamer Treffen im November 2023 geht weit über die erste Enthüllung hinaus. Ziel ist es, die demokratische Grundstruktur der Bundesrepublik Deutschland zu untergraben. Erste Schritte sind bereits getan.

Auch Südtirol ist Eroberungsgebiet dieser menschenverachtenden, verfassungswidrigen Personen. Ein Landtagsabgeordenter des Südtiroler Landtags hat diese Ziele bereits öffentlich unterstützt und agiert aktiv mit, eine bereits gescheiterte Ideologie umzusetzen. Was ein solches „Gedankenschlecht“ mit sich bringt, haben Europa und auch Südtirol bereits erlebt: Leid und Zerstörung.

„Deshalb möchten wir an diesem Abend und anschließend an die Projektion mit dem hoffentlich zahlreichen Publikum gemeinsam über die Auswirkungen dieser menschenfeindlichen Ideologie sprechen und welche Konsequenzen wir als Zivilgesellschaft daraus ziehen“, erklären die Organisatoren.

Diese öffentliche Vorführung verfolgt keine Gewinnabsichten und der Eintritt dazu ist frei. Verwiesen wird auf eine Spendenmöglichkeit an die gemeinnützige Organisation CORRECTIV (https://correctiv.org/unterstuetzen/pressefreiheit2023/). Diese Veranstaltung wird mit eigenen Mitteln finanziert. Es werden keine öffentlichen Finanzierungen eingesetzt.