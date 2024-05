Regionaljournalismus Thema beim Journalismusfest in Innsbruck

Innsbruck – Das internationale Journalismusfest vom 3. bis zum 5. Mai in Innsbruck ist eine Veranstaltung für und von Journalisten und Interessierte, um sich über aktuelle Entwicklungen in der Medienwelt zu informieren, zu diskutieren und sich auszutauschen. Über 140 Mitwirkende aus 20 Ländern und drei Kontinenten sind mit dabei.

Eines der Höhepunkte ist die alljährliche Gesprächsrunde, bei der sich sechs ausgewählte Journalisten und Journalistinnen aus der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino austauschen. Die diesjährige Diskussionsrunde behandelt das Thema: “Euregio: Regionaljournalismus in Zeiten von Crossmedia und Social Media” und findet am Freitag, 3. Mai, von 13.00 bis 14.30 Uhr, im Treibhaus, Angerzellgasse 8, in Innsbruck statt.

Es diskutieren Toni Ebner (Chefredakteur des Tagblatts Dolomiten, Bozen), Christoph Franceschini (Redakteur beim Onlineportal Salto, Bozen), Esther Mitterstieler (Landesintendantin des ORF-Tirol, Innsbruck), Luca Pianesi (Direktor der Online-Zeitung il Dolomiti, Trient), Hannes Senfter (Redakteur von Rai Südtirol, Bozen) und Marco Witting (Chefredakteur der Tiroler Tageszeitung, Innsbruck). Moderiert wird die Diskussionsrunde von Lisa Maria Gasser (Freie Journalistin, u.a. DIE ZEIT). Eine deutsch-italienische Simultanübersetzung ist vorgesehen. Der Eintritt ist frei.

Mehr Informationen: www.journalismusfest.org