Von: luk

Bozen – Die Diözese Bozen-Brixen trauert um Papst Franziskus, der am gestrigen Ostermontag verstorben ist. Mit einem Rosenkranzgebet morgen Mittwoch, 23. April, um 19.00 Uhr im Dom von Bozen und einem Requiem am Donnerstag, 24. April, um 18.00 Uhr im Dom von Brixen wird seiner gedacht. Begleitet wird das Gedenken von Trauerbeflaggung an allen Kirchen sowie dem Glockengeläut aller Kirchenglocken am Begräbnistag.

„Mich bewegt zutiefst, dass der letzte Tag, den Papst Franziskus auf dieser Welt verbracht hat, der Ostersonntag war – das Fest der Auferstehung. Mit dem Segen Urbi et Orbi hat er sich von der Kirche und der ganzen Welt verabschiedet“, sagt Bischof Ivo Muser.

Mit Rosenkranz, Requiem, Trauerbeflaggung und Glockengeläut gedenkt die Diözese des verstorbenen Papstes. Am morgigen Mittwoch, 23. April, wird im Dom von Bozen um 19.00 Uhr gemeinsam mit Bischof Ivo Muser der Rosenkranz für Papst Franziskus gebetet. Am Donnerstag, 24. April, feiert Bischof Muser um 18.00 Uhr im Dom von Brixen das Requiem. Beide Feiern werden live von den diözesanen Radiosendern Radio Grüne Welle und Radio Sacra Famiglia übertragen.

Als Zeichen der Trauer sind von morgen, Mittwoch, 23. April, bis einschließlich Samstag, 26. April, alle Kirchen der Diözese mit Trauerbeflaggung versehen. Am Begräbnistag, Samstag, 26. April, läuten um Punkt 12.00 Uhr in allen Kirchen der Diözese die Glocken. Bischof Muser wird gemeinsam mit Generalvikar Eugen Runggaldier an den Begräbnisfeierlichkeiten für Papst Franziskus am 26. April in Rom teilnehmen.