Rote Nase ist Trumpf

Bozen – Watten ist ein Spiel, das Generationen vereint und mit einem Lächeln verbindet. Die Maturantin Lea Thaler hat nun für den Verein Comedicus spezielle Watt-Karten mit roten Clown-Nasen entworfen. Alle Südtiroler Seniorenheime bekommen ein paar Paktlen geschenkt. Im Herbst wird ein Wattturnier organisiert.

Watten ist das beliebteste Kartenspiel Südtirols. Es ist fester Bestandteil der Geselligkeit des Südtiroler Alltags. Es bringt Menschen zusammen. Es schafft Gemeinschaft. Und ein „Paktl“ Watt-Karten gehört praktisch zur Grundausstattung jedes Südtiroler Haushalts. Das brachte die Maturantin Lea Thaler auf eine Idee.

Die Schülerin der Landesberufsschule Gutenberg in Bozen hat heuer ein besonderes Maturaprojekt verwirklicht. Sie hat für den Verein Comedicus Watt-Karten neu entworfen und gestaltet. Die Karten ähneln optisch den traditionell gewohnten Spiel-Karten, nur dass alle abgebildeten Personen eine rote Nase tragen. „Schianere?“ Gibt’s in dem Fall nicht.

Neben den Watt-Karten hat Lea Thaler zudem eigene Watt-Blöcke gestaltet, um den Spielverlauf zu notieren.

Die humorvolle Gestaltung der Karten und der Notizblöcke soll die Stimmung heben und ein Lächeln auf die Gesichter der Spielerinnen und Spieler zaubern, so wie es auch die Clowns von Comedicus tun. Die Clowns von Comedicus sind ja vor allem neben Krankenhäusern in Seniorenheimen unterwegs und bringen Freude und Abwechslung in den Alltag. Das Lächeln und die Spielkarten passen perfekt zusammen.

Alle Südtiroler Seniorenheime bekommen ein paar Paktlen geschenkt. „Die Wattkarten sind vor allem für die Seniorenheime gedacht, aber man kann sie auch gegen eine Spende erwerben“, sagt Comedicus-Präsident Erich Meraner und er kündigt an: „Im November werden wir ein Wattturnier organisieren!“