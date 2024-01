Rund ums Buch geht‘s bei den Bücherwelten im Waltherhaus

Bozen – Das Südtiroler Kulturinstitut lädt vom 19. Jänner bis zum 17. Februar zu den Bücherwelten ins Waltherhaus Bozen: Ausgestellt werden rund 1.000 Neuerscheinungen des Jahres 2023 aus dem deutschsprachigen Raum, mit dabei sind Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Der Schwerpunkt der diesjährigen Ausstellung „Bildhaft gesagt“ lenkt das Augenmerk auf eine besondere Art des Büchermachens: In vielen Büchern ist das Bild nicht einfach eine optische Ergänzung zum Text, sondern Bild und Text bilden eine untrennbare Einheit bei der Vermittlung von sachlichen, wissenschaftlichen oder erzählenden Inhalten. Diese Buchformen jenseits des klassischen Fließtextes bilden den Schwerpunkt der Bücherwelten 2024. Freuen Sie sich auf kreative Bücher, die von der Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann, dem Jukibuz (Jugend-Kind-Buch-Zentrum) im Südtiroler Kulturinstitut und vom Amt für Bibliotheken und Lesen ausgewählt wurden.

Zum Schwerpunkt passen auch die künstlerischen Werke von Nora Coenenberg und Nicolas Mahler an den Wänden sowie jene der Studierenden der Fakultät für Design und Künste in der Rotunde des Aufgangs.

Während des gesamten Ausstellungszeitraums werden zahlreiche Rahmenveranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten. Ein Teil der Bücherwelten wird – in Zusammenarbeit mit der Mittelpunktbibliothek Schlanders – vom 22. bis 28. Februar im Kulturhaus „Karl Schönherr“ in Schlanders zu sehen sein.

Neu bei den Bücherwelten ist die Zusammenarbeit mit dem Filmclub Bozen: Der Filmclub zeigt am 24. Jänner in Bozen und am 21. Februar in Schlanders den Dokumentarfilm „Jeder schreibt für sich allein“ von Dominik Graf; vom 2. bis 4. Februar kommt der Kinderfilm-Klassiker „Ronja Räubertochter“ in den Kinosaal des Filmclubs Bozen.

Begleitend zur Ausstellung finden sich auf dem YouTube-Kanal der Bücherwelten virtuelle Rundgänge durch die Buchausstellung, die zeigen wollen, warum sich ein Besuch der Ausstellung für alle Altersgruppen lohnt.

Am Donnerstag, den 18. Jänner 2024 werden die Bücherwelten im Waltherhaus um 18.00 Uhr eröffnet. Der Illustrator und Comic-Zeichner Nicolas Mahler erzählt im Rahmen der Eröffnung von seiner vielfältigen Arbeit.

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 9.00 bis 18.00 Uhr, Waltherhaus Bozen, Eintritt frei.