Sagenhafte Bergbauwelt

Steinhaus – Eine Reise in die Tiefen der Berge mit Geschichten über Fabelwesen und einem Kreativlabor für Kinder steht am Sonntag, 1. September am Standort Steinhaus des Landesmuseums Bergbau auf dem Programm.

Viele Sagen und Erzählungen ranken sich um die Welt unter Tage: Von fabelhaften Wesen wie Antrischen, Saligen und Zwergen erzählt man sich und den Legenden zufolge liegen in Südtirols Berglandschaft immense Schätze verborgen.

Der Sagentag am kommenden Sonntag, 1. September am Standort Steinhaus des Landesmuseums Bergbau bietet die Möglichkeit, die Welt des Bergbaus auf eine fantasievolle und lehrreiche Weise zu entdecken und will Kinder dazu inspirieren, die verschiedenen Facetten von Schätzen zu erforschen. In Geschichten und Sagen erfahren sie von verschiedenen Arten von Schätzen – von Gold, Silber und Edelsteinen, aber auch von weniger greifbaren „Schätzen“ wie Wissen, Freundschaft und Mut. In einem Kreativlabor können die Kinder basteln, malen und ihre eigenen Vorstellungen von Schätzen und der Sagenwelt gestalten.

Die Veranstaltung findet von 11.00 bis 16.00 Uhr in einem offenen Format statt, so dass Besucherinnen und Besucher jederzeit dazustoßen und flexibel sowie kostenlos an den Aktivitäten teilnehmen können.