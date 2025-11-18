Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Schiele-Rückenakt im Dorotheum um 3,23 Mio. Euro verkauft
Egon Schiele: "Kauernder Rückenakt"

Schiele-Rückenakt im Dorotheum um 3,23 Mio. Euro verkauft

Dienstag, 18. November 2025 | 18:40 Uhr
Egon Schiele: \
APA/APA / Dorotheum
Schriftgröße

Von: apa

Ein “kauernder Rückenakt” von Egon Schiele aus 1917 ist am Dienstagabend im Wiener Dorotheum in der Moderne-Auktion, dem Auftakt der Contemporary Week, nach einem langen Bietergefecht für 3,23 Mio. Euro verkauft worden. Der Zuschlag betrug 2,7 Mio. Euro, dazu kommt noch das so genannte Aufgeld. Der Schätzwert der Gouache lag bei 1,8 bis 2,5 Millionen.

In der Auktion wurden auch einige Zeichnungen von Gustav Klimt angeboten, sie erzielten Zuschläge zwischen 75.000 und 100.000 Euro. Gegen Mitternacht mitteleuropäischer Zeit kommt in New York bei Sotheby’s das Klimt-Gemälde “Bildnis Elisabeth Lederer” zur Versteigerung. Mit einem Schätzwert von 130 Mio. Euro hofft man dabei auf einen neuen Weltrekordpreis für den Wiener Jugendstilmaler.

(S E R V I C E – www.dorotheum.at)

