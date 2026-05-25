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Grogu ließ sich die Weltpremiere des Films nicht entgehen

Schwächster Start für einen “Star Wars”-Film von Disney

Montag, 25. Mai 2026 | 11:22 Uhr
Grogu ließ sich die Weltpremiere des Films nicht entgehen
APA/APA/AFP/CHRIS DELMAS
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Von: APA/Reuters

Der neue “Star Wars”-Film “The Mandalorian and Grogu” wird das amerikanische Memorial-Day-Wochenende voraussichtlich mit weltweiten Kinoeinnahmen von rund 165 Millionen Dollar abschließen (142,30 Mio. Euro), teilte der Verleih Walt Disney am Sonntag mit. Etwa 102 Millionen Dollar davon stammen aus den USA und Kanada. Das Ergebnis in den USA übertrifft die Prognosen vor dem Wochenende, ist aber der schwächste Kinostart für einen “Star Wars”-Film von Disney.

Der erste “Star Wars”-Film seit sieben Jahren erzählt die Geschichte eines Kopfgeldjägers und seines Begleiters, von Fans liebevoll “Baby Yoda” genannt. Das Duo gab 2019 sein Fernsehdebüt in der Disney+-Serie “The Mandalorian”.

Disneys umsatzschwächster “Star Wars”-Film, “Solo: A Star Wars Story”, spielte am Memorial-Day-Wochenende 2018 in den USA 103 Millionen Dollar ein und galt als Flop. Der “Grogu”-Film hatte jedoch mit rund 165 Millionen Dollar ein deutlich geringeres Budget als die meisten anderen “Star Wars”-Filme.

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