Sechster Südtiroler Volksmusikwettbewerb: Teilnehmerrekord in Auer

Auer – Auer stand zwei Tage lang ganz im Zeichen der Volksmusik. Musiziert und gesungen wurde an drei verschiedenen Standorten, und zwar in der Musikschule, im Probelokal der Musikkapelle und in der Aula der Oberschule für Landwirtschaft. Der Wettbewerb stellt alle zwei Jahre einen Treffpunkt für volksmusikbegeisterte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene dar, die sich messen wollen und ein lang vorbereitetes Ziel verfolgen. Außerdem bietet sich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit des musikalischen Austausches und die Möglichkeit des Kennenlernens.

Sechs Gesangsgruppen, 25 Volksmusikensembles und Duos sowie 36 Solistinnen und Solisten stellten sich dem Wettbewerb haben sich Wertungsprädikate von “teilgenommen” bis “ausgezeichnet” ersungen beziehungsweise erspielt. Die drei Fachjurys bewerteten neben der Musik auch den Gesamteindruck, der präsentiert wurde – von der ausgewählten Literatur bis hin zum Einsatz der Stimmen und Instrumente. Die ausgewählten Musikstücke und Lieder mussten alle auswendig vorgetragen werden.

“Es waren zwei sehr intensive Tage mit wunderbar musizierter und gesungener alpenländischer Volksmusik, die die exzellente Arbeit an den Südtiroler Musikschulen wiederspiegeln”, bemerkt Landesmusikschuldirektorin Alexandra Pedrotti, die selbst auch als Koordinatorin in einer Fachjury mitwirkte. Sie dankt nicht nur allen Teilnehmenden für die zielstrebige Vorbereitung und die erbrachte Leistung, sondern auch den Lehrpersonen und Ensembleleiterinnen und Ensembleleitern für ihr großes Engagement.

Vor allem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber auch die Organisatoren, die Fachjurys und das Publikum blicken auf zwei erfolgreiche und spannende Wettbewerbstage zurück. Ein Offenes Singen, Musizieren und Tanzen, sowie der Festabend mit Urkundenübergabe am Samstag rundeten den Wettbewerb ab. Am Ende des Abends waren alle Gewinner und das Ziel der Veranstaltung erreicht. Es war vor allem ein Tag volksmusikalischer Begegnungen, der die jungen Menschen motivieren soll, sich weiterhin mit Freude der Volksmusik zu widmen.

Der Festabend wurde von RAI Südtirol aufgezeichnet und wird am Mittwoch, dem 1. Mai, von 14.05 bis 15.00 Uhr im Hörfunkprogramm gesendet. Veranstaltet wurde der sechste Südtiroler Volksmusikwettbewerb vom Referat Volksmusik in der Landesdirektion deutsche und ladinische Musikschule in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Volksmusikverein.