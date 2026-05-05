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„Concorso Musicale Internazionale Città di Belluno 2026“

Sieg für Ramona Chantal Veit bei internationalem Musikwettbewerb

Dienstag, 05. Mai 2026 | 16:17 Uhr
chantal veit
Alexander Veit
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Von: luk

Belluno/Bozen – Großer Erfolg für die Südtiroler Flötistin Ramona Chantal Veit: Sie hat den Wettbewerb „Concorso Musicale Internazionale Città di Belluno 2026“ gewonnen und damit das Publikum im Teatro Buzzati begeistert.

Bei der Finalrunde setzte sich Veit mit ihrem Flötenspiel gegen internationale Konkurrenz durch und sicherte sich gleich mehrere Auszeichnungen – sowohl von der Fachjury als auch von der Jugendjury.

Der renommierte Wettbewerb in Belluno brachte junge Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Instrumentalklassen zusammen. Auch prominente Gäste wie Klavierbauer Paolo Fazioli verfolgten die Finalaufführungen.

Mit dem Doppelerfolg unterstreicht Veit ihr Talent und setzt ein starkes Zeichen auf internationaler Bühne.

 

Bezirk: Bozen

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