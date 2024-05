“Singen ist cool”

Bozen/Brixen – „Singen ist toll… Singen in einer coolen Gemeinschaft ist noch viel toller!“ So lautete der Aufruf des Südtiroler Chorverbandes an die Kinder und Jugendlichen in ganz Südtirol – und viele sind der Einladung gefolgt: Am 11. Mai starteten nämlich die Proben des Landeskinderchors und des Landesjuniorchors und gemeinsam werden sie an drei weiteren Samstagen singen, die Gemeinschaft mit anderen Singbegeisterten erleben und sich auf ein gemeinsames Konzert im Herbst vorbereiten.

Im Kinderchor singen 26 Mädchen und zehn Buben im Alter von acht bis elf Jahren, „vor allem Kanons, ein- bis zweistimmige Lieder, vorwiegend deutsche Lieder und Volkslieder, zum Teil auch im Dialekt“, wie Renate Unterthiner erklärt, die den Chor gemeinsam mit Franziska Seiwald leitet: „Die Kinder und Jugendlichen waren höchstmotiviert, haben fantastisch mitgemacht und mit Freude gesungen!“ Das kann auch Waltraud Pörnbacher bestätigen, die den neuen Landesjuniorchor leitet, in dem 29 Mädchen und zehn Buben im Alter von elf bis 16 Jahren mitsingen. Auf dem Programm stehen englische und deutsche Lieder, aber auch Volkslieder.

Damit hat der Südtiroler Chorverband ein Projekt gestartet, das im Landesjugendchor Südtirol ein erfolgreiches Vorbild hat. Die Kinder und Jugendlichen werden spielerisch an den bewussten Umgang mit ihrer Stimme herangeführt und erfahren so in einer Gemeinschaft die Freude am Singen. Der Landeskinderchor und der Landesjuniorchor sind eine Möglichkeit, die eigene Stimme und die Freude am gemeinsamen Singen zu entdecken. Im Zentrum stehen der Spaß und die Motivation der Kinder und Jugendlichen am Singen, unabhängig von Begabung und Vorbildung. Neben dem umfangreichen Programm der beiden Chöre werden drei Lieder mit beiden Chören gemeinsam einstudiert.

Beim Konzert am 30. November in der Cusanus Akademie in Brixen werden dann die Kinder und Jugendlichen einem Publikum zeigen, was sie an den verschiedenen Probensamstagen gelernt haben und dass sie viel Spaß am Singen haben. Doch schon jetzt genießen sie die Gemeinschaft bei den Proben, wie Renate Unterthiner betont: „Alle Beteiligten freuen sich schon auf den nächsten Probensamstag im September!“