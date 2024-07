Sommerakademie der Mittelschule: Spielerisches Lernen und Gemeinschaft

Von: mk

Tramin/Vahrn – “Knack die Nuss!” hieß es heuer zum 20. Mal bei der von der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion organisierten Sommerakademie “Sapientia Ludens”. Zuständig ist der Arbeitsbereich Begabungs- und Begabtenförderung, koordiniert von Siglinde Doblander. Heute haben die Mittelschülerinnen und Mittelschüler ihre Sommerakademie-Woche vorgestellt, am Vormittag in Tramin und am Nachmittag in Vahrn.

Knifflige Rätsel und verflixte Knoten lösten die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Workshops Puzzles und Spiele zum Tüfteln und Knobeln unter der Leitung von Marion Zöggeler und Markus Kofler; Zaubertricks mit Zahlen und geometrischen Figuren standen dort ebenfalls auf dem Programm. “Vor allem das Bauen und Basteln mit Holz hat uns gut gefallen, Mathematik und Formeln werden damit konkret”, berichten die Schülerinnen Laura, Aurora und Victoria. Um Kulturen, Werte, Traditionen ging es im englischsprachigen Workshop Cultural experience − let‘s explore different cultures mit Yvonne Domesle und Elfi Troi. Im Workshop Steuern und regeln – Die Welt der Elektronik unter der Leitung von Philipp Egger und Martin Niederkofler standen die Funktionsweise elektronischer Bauteile und Microcontroller-Minicomputer im Mittelpunkt.

Zusammen mit den Lehrpersonen Daniel Mascher und Thomas Troi füllten die Schülerinnen und Schüler im Workshop Burgen im Blick Burgen und Schlösser mit Leben. In der Textilwerkstatt mit Emily Guerra und Julia Psenner ging es um kreative Entfaltung: “Mich hat überrascht, dass wir richtig mit dem Siebdruck gearbeitet haben, nicht einfach nur mit Kartoffeln oder so”, freut sich Schülerin Franziska. Wie eine Vakuumpumpe funktioniert und was man mit Trockeneis alles machen kann, erfuhren die Schülerinnen und Schüler unter anderem im Workshop Let’s experiment mit Hans Baldauf und Hans Eichbichler.

Die Direktorin der Pädagogischen Abteilung Gertrud Verdorfer nahm an der Abschlussfeier an der Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern in Vahrn teil, Bildungslandesrat Philipp Achammer und Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner waren in Tramin dabei: Die Sommerakademie sei ein Erfolgsmodell, waren sie sich einig, weil sich spielerisches Lernen und Gemeinschaftserlebnisse verbinden, weil Kinder erfahren, dass es Spaß macht, sich in eine Aufgabe zu vertiefen, gemeinsam an Lösungen zu tüfteln und miteinander etwas zu schaffen.

Weitere Eindrücke zu den verschiedenen Themen gibt’s im Blog der Sommerakademie https://s.blikk.it/sa.