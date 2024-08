Soziales: Herbstweiterbildungsprogramm ist online

Von: mk

Bozen – Halbjährlich bietet das Land auch diesen Herbst eine Reihe neuer Weiterbildungsprogramme für Menschen, die im Sozialwesen tätig sind, an. Diese Fortbildungen können an verschiedenen Landesfachschulen für Sozialberufe und Südtiroler Bildungszentren besucht werden.

Das Programm der Weiterbildungsangebote, das von der Dienststelle für Personalentwicklung in der Landesabteilung Soziales organisiert wird, ist vielfältig: Die Auswahl reicht vom Umgang mit Menschen mit Behinderungen bis hin zur Pflege des eigenen Körpers und der Psyche. Außerdem wird ein Schwerpunkt auf Gewaltprävention und Kommunikation gesetzt.

Das Programm steht im Landeswebportal jederzeit zur Verfügung. Anmeldungen zu den jeweiligen Angeboten sind direkt über die im Programm angegebenen Anbieter möglich. Das Titelbild für den diesjährigen Flyer wurde von Stefan Grossgasteiger von der geschützten Werkstatt Trayah der Bezirksgemeinschaft Pustertal verwirklicht.

Informationen erteilen die Mitarbeiterinnen der Dienststelle für Personalentwicklung der Landesabteilung Soziales, Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 1 in Bozen, per E-Mail an sozialwesen@provinz.bz.it oder telefonisch unter 0471 418222 oder 0471 418226.