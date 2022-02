Start für Dialogrunden

Bozen – Aufgepasdt: Die Dialogrunden starten nächste Woche wieder!

Hat sich unser Leben mit der sozialen Distanzierung verändert? Mit dieser Frage starten am 16. Februar wieder die Dialogabende, die das Landesamt für Weiterbildung organisiert.

­

In dieser von Corona geprägten Zeit ist es sinnvoll, Menschen Möglichkeiten zum Gespräch und zum Austausch zu bieten. Die Dialogabende, die das Landesamt für Weiterbildung bereits seit mehreren Jahren organisiert, sollen dafür eine Plattform bieten.

Die Methode des Dialogs stellt das aufmerksame Zuhören in den Vordergrund, versucht Widersprüche aufzudecken und unterschiedliche Meinungen bestehen zu lassen. Dadurch bietet sie gerade auch für den interkulturellen Austausch der verschiedenen Menschen, die in unserem Land leben, eine gute Möglichkeit ins Gespräch zu kommen.

Vier Dialogabende von Februar bis Mai

Im kommenden Frühjahr sind wieder vier solcher Dialogabende in einer Mischung aus Online und Präsenz geplant: Auftakt bildet am 16. Februar der Online-Abend zum Thema: “Hat sich unser Leben mit der sozialen Distanzierung verändert?”. Am 16. März folgt ebenfalls online das Thema “Kultur und Zugehörigkeit in den verschiedenen Generationen”. Am 13. April und 11. Mai widmen sich zwei Präsenzveranstaltungen den Themen: “Heimat: Was braucht es, damit ich mich ‘zu Hause’ fühle?” und “Die Erziehung der Kinder in den verschiedenen Kulturen”.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos. Nähere Informationen gibt es auf der Landeswebseite zum Thema Weiterbildung unter Initiativen und Projekte: www.provinz.bz.it/weiterbildung