Startschuss für besondere Kinoabende unterm Lichtenstern am Ritten

Von: mk

Ritten – Bereits zum vierten Mal findet heuer die beliebte Reihe „Kino unter dem Lichtenstern“ am Ritten statt. Es handelt sich dabei um „Freilichtkino für einen guten Zweck“ und zwar zugunsten des Vereins „Kinderherz“, der seit nunmehr fast 20 Jahren in Südtirol als Anlaufstelle für Eltern von Kindern mit einem angeborenen Herzfehler fungiert.

Hausherrin ist die ehemalige Vizepräsidentin des Vereins Kinderherz, Verena Wachter Dovas, deren Tochter vor einigen Jahren aufgrund der angesprochenen Pathologie verstorben war. „Das war und ist immer noch ein riesiger Schlag sowie Verlust für unsere gesamte Gruppe“, betont Präsident Ulrich Seitz. Es ist die engagierte Familie Wachter Dovas, die sich auch für die diesjährige Ausgabe sehr viele Attraktionen einfallen hat lassen, wie beispielsweise am Eröffnungsabend am 3. August 2024 ein Buffet mit griechischen Spezialitäten, das persönlich von Spyros Dovas mit seinem Sohn Jannis zubereitet wird.

Die liebgewonnene Tradition im August allen Interessierten unbeschwerte Kinoabende zu bescheren, wird maßgeblich vom Tourismusverein Ritten mitgetragen. Der Grund der Aktion ist weiterhin aktuell. „Leider werden nämlich die Sorgen der betroffenen Familien trotz medizinischen Fortschritts nicht weniger“, so Seitz. Gerade in den Bereichen Pflegeeinstufung, Zivilinvalidität, sportmedizinische Abklärungen, Schule und Freizeit gebe es noch sehr „viel Luft nach oben“, so Seitz.

Deshalb sei es wichtig, dass man als Verein nicht nur medizinische Thematiken aufgreife, sondern den gesamten Alltag der Betroffenen im Auge behalte. Von rund 70 neuen Krankheitsfällen im Jahr benötigt rund 80 Prozent davon lebenslange Betreuung, die mit erheblichen Kosten für die Angehörigen verbunden ist, da nur ein Teil der Spesen vom Landesgesundheitsdienst getragen werden kann.

„Man spürt bei vielen Familien im Lande, zusehends die Sorge, die finanzielle Belastung für medizinische und nicht-medizinische Behandlungen, die nicht von der Öffentlichen Hand übernommen werden können, zu stemmen. Und hier braucht es dann die Intervention unseres Vereins“, unterstreicht Seitz.

Kinofans sollten sich nun spezifisch folgende Termine, nicht entgehen lassen: Am 3.08.2024 wird „Hochzeit auf Griechisch“ ausgestrahlt, am 10.08.2024 gibt es „Das Blubbern von Glück“ und am 17.08.2024 wird “Le donne del sesto piano” gezeigt.

Einlass in Lichtenstern 2 ist immer um 19.45 Uhr mit Aperitif/Umtrunk und Filmstart ab 20.45 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, eine Spende für den Abend ist jedoch willkommen.

Alle Informationen unter info@kinderherz.it