Sternsinger aus Innerratschings zu Besuch bei Bischof Ivo Muser

Montag, 05. Januar 2026 | 14:47 Uhr
Sternsinger aus Innerratschings zu Besuch bei Bischof Ivo Muser
Katholische Jugendschar Südtirol
Von: Ivd

Ratschings – Königlicher Besuch im Bischofsbüro: Am 5. Januar empfing Bischof Ivo Muser zwölf Sternsinger aus Innerratschings. Als „Heilige Drei Könige“ überbrachten sie ihm ihre Segenswünsche für das neue Jahr.

Der Besuch einer Sternsingengruppe beim Bischof ist fester Bestandteil der Sternsingen-Zeit. Heuer hatte die Gruppe aus Innerratschings diese besondere Ehre. Vor der Krippe im Büro des Bischofs sangen die Kinder, sprachen Segenswünsche aus und erinnerten an die Botschaft des Sternsingens. Welche Sternsingengruppe den Bischof besuchen darf, wird jedes Jahr von der Katholischen Jungschar Südtirols ausgelost.

Bischof Ivo Muser freute sich sehr über den Besuch der Sternsinger und dankte allen Kindern, die im Rahmen der Aktion Sternsingen unterwegs sind: „Durch das Sternsingen werden viele Kinder zu Botschafter der Menschlichkeit, des Glaubens und der Hoffnung. Sie bringen den Segen zu den Menschen in Südtirol und tragen ihn zugleich hinaus in die ganze Welt.“ Das Sternsingen verbindet gelebten Glauben mit konkreter Solidarität: In Erinnerung an die Heiligen Drei Könige bringen die Kinder den Segen zu den Menschen und sammeln zugleich Spenden für benachteiligte Menschen weltweit. Die Aktion Sternsingen der Katholischen Jungschar Südtirols wird in Zusammenarbeit mit der Diözese Bozen-Brixen durchgeführt. Das Missionsamt der Diözese sorgt mit seiner internationalen Vernetzung und der Begleitung der Projekte dafür, dass die gesammelten Spenden verantwortungsvoll und wirksam eingesetzt werden.

Endspurt für die Aktion Sternsingen

Noch bis morgen, 6. Januar, sind in Südtirol zahlreiche Sternsingengruppen unterwegs oder gestalten am Dreikönigstag die Gottesdienste mit. Wer den Sternsinger nicht persönlich begegnet ist, kann seine Spende auch online überweisen.

Außerdem stehen noch zwei besondere Termine bevor: Samstag findet in Bruneck das große Sternsingentreffen statt. Zahlreiche Sternsinger ziehen dabei durch die Straßen der Stadt und feiern gemeinsam mit Bischof Ivo Muser eine Messe. Mitte Januar bringt zudem eine Gruppe aus Niederrasen gemeinsam mit Sternsinger aus anderen europäischen Ländern den Segen ins EU-Parlament nach Brüssel.

Bezirk: Wipptal

