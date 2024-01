Sternsingergruppe aus Neumarkt zu Gast im Vatikan

Rom – 23 Sternsingerinnen und -singer aus Deutschland, Österreich, Ungarn, Italien, der Schweiz und der Slowakei haben den Jahreswechsel in Rom verbracht und den Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus gefeiert. Mit dabei war auch eine Südtiroler Gruppe aus Neumarkt.

Die Sternsinger Diego und Matteo und die Sternsingerinnen Julia und Magdalena aus Neumarkt durften Silvester in Rom verbringen und auf Papst Franziskus treffen. Begleitet wurden die vier Kinder von ihrer Gruppenleiterin Julia Egger und den beiden Vorsitzenden der Katholischen Jungschar Südtirols Alexandra Felderer und Lena Wenger.

Gemeinsam mit den Sternsingerinnen und -singern der anderen Länder besuchten die Kinder aus Neumarkt unter anderem die Päpstliche Schweizergarde, beschrifteten dort die Türen und feierten Silvester mit einem Gottesdienst und Abendessen. Auch das Besichtigen der wichtigsten Sehenswürdigkeiten durfte bei dieser Reise nicht fehlen. Der Höhepunkt bildete der Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus im Petersdom. Die Sternsingerinnen und -singer nahmen in ihren königlichen Gewändern an der Messe teil. „Die Messe mit Papst Franziskus war sehr beeindruckend. Es hat uns fasziniert wie groß und schön der Petersdom ist und auch, dass sehr viele Priester die Messe mitgestalteten und zahlreiche Menschen mitgefeiert haben“, so Lena Wenger, dritte Vorsitzende der Jungschar. Die Kinder sind sich einig: „Uns hat alles sehr gut gefallen, besonders der Petersdom, das Kolosseum, der Trevi-Brunnen und die Messe mit dem Papst.“ Julia Egger, Betreuerin der Kinder, schätzt die Gemeinschaft und die gute Stimmung während der Reise und blickt dankbar auf die Zeit zurück.

Noch bis 6. Januar sind in Südtirol zahlreiche Kinder als die „Heiligen Drei Könige“ unterwegs, um den Segen zu den Menschen zu bringen und Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Mit den Spenden der Aktion Sternsingen werden über 100 Projekte weltweit unterstützt. „Die Kinder und Begleitpersonen leisten in diesen Tagen Unglaubliches. Wir sind sehr dankbar und schätzen den Aufwand und die Zeit, die sie für die Aktion Sternsingen aufbringen. Die Reisen nach Rom, Wien, Brüssel und zum Beispiel auch die Besuche beim Bischof und bei der Landesregierung sind für die Sternsingengruppen besondere Erlebnisse und dienen auch als Dank für ihren Einsatz. Wer an den Reisen und Besuchen teilnehmen darf, wird mittels Verlosung und Gewinnspiel entschieden“, erklärt Wenger.