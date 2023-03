Stiftung Sparkasse erörtert auf Kloster Marienberg Zukunftsthemen

Mals – Der Verwaltungs- und Aufsichtsrat der Stiftung Südtiroler Sparkasse hatte sich zum Wochenanfang auf Kloster Marienberg eingefunden, um im Rahmen einer zweitägigen Klausurtagung sowohl Themen der laufenden Mandatsperiode als auch für die nähere Zukunft zu erörtern.

Vorrangig ging es um die Ausrichtung der Fördertätigkeit, die sich verstärkt an einer nachhaltigen Wirkung für unser Land orientieren sollte. In diesem Zusammenhang wurde auch eingehend die Weichenstellung für anstehende Sozialinvestitionen im Bereich der Betreuung von Menschen in Bedarfssituationen sowie im sozialen Wohnbereich erörtert.

Auch konnten im Kontext der klösterlichen Ruhe Zukunftsthemen von gesellschaftspolitischer Relevanz erörtert werden.