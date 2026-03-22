“Südtirol hat große Lust auf Singen”

Von: mk

Terlan – „Wir verspüren eine große Lust aufs Singen“, brachte der Geschäftsführer des Südtiroler Chorverbandes Klaus Gufler die Stimmung in Südtirol auf den Punkt. Denn dass Südtirol ein singendes Land ist, beweisen unter anderem die Daten, die Gufler bei der Vollversammlung des Südtiroler Chorverbandes am vergangenen Samstag, 21. März, im Raiffeisenhaus Terlan vorstellte: In 406 Chören singen 9428 Sänger und Sängerinnen, im vergangenen Jahr wurden 12000 Proben und 756 Stimmbildungsstunden absolviert, 1000 Konzerte und 6000 Gottesdienste wurden musikalisch gestaltet.

Verbandsobmann Erich Deltedesco dankte allen Ehrenamtlichen für ihren Einsatz: „Ihr leistet einen wertvollen Beitrag zum kulturellen Leben im Land!“ In den Chören singen alle Altersgruppen – und die Jugend wird immer stärker. Denn mehr als 60 Chöre sind reine Kinder- und Jugendchöre, 209 Kinder und Jugendliche besuchten die Musical- und Singwochen des Südtiroler Chorverbandes, 5900 Schüler und Schülerinnen sangen im Rahmen der „Singenden Klasse“ täglich mit ihren Lehrpersonen zehn Minuten, wie Vorstandsmitglied Martina Adami voller Freude berichtete. Jugendarbeit heißt auch Talente erkennen und fördern: So ist der Landesjugendchor bereits seit vielen Jahren ein erfolgreiches Projekt und auch der Landeskinderchor und Landesjuniorchor hielt voriges Jahr ihre ersten Konzerte ab und laden jetzt wieder Kinder und Jugendliche zum Vorsingen ein.

Der Jugendreferent im Südtiroler Chorverband Simon Ebner stellte die Konzerte dieser Chöre vor, darunter eine grenzüberschreitende Konzerttournee des Landesjugendchors Südtirol mit dem Bündner Jugendchor und dem Landesjugendchor Vorarlberg, die am 23. Mai mit einem Konzert in Brixen beginnt. Zusammenarbeit über die Grenzen hinaus heißt es auch beim Tag der Chöre im September, der heuer unter dem Motto „Europaregion Tirol“ stattfinden wird, und für den Gesamttiroler Wintersporttag und einem Gesamttiroler „Treffpunkt Chor“ im nächsten Jahr laufen heuer die Vorbereitungen.

Großer Schwerpunkt ist aber die außergewöhnlich breite Schulungstätigkeit, in welche der weitaus größte Teil der finanziellen Mittel fließen: Letztes Jahr haben fast 500 Sänger und Sängerinnen diese Angebote wahrgenommen: Von der Alpenländischen Sing- und Wanderwoche, über Musical- und Popchorworkshops, Chorleitungsseminare, Kindersingwochen und Singtage für Menschen im reiferen Alter – immer lautete das Motto „Tradition pflegen, offen für Neues sein und beständig an der Qualität des Chorklangs arbeiten“, wie Obmann Erich Deltedesco sagte. Dass der Chorverband seinen Gesang aber auch in die Gesellschaft hinausträgt, zeigten viele Veranstaltungen, etwa die Mitwirkung bei der Olympischen Feier On Fire oder beim Kompositionswettbewerb „Freiheit und Frieden“.

Besonders nachhaltig ist dabei die „SCV-Singgruppe Lebensmelodie“, die Obmannstellvertreterin Margareth Greif vorstellte: Der Chor singt auf Anfrage in Altersheimen und „erlebt dabei gemeinsam mit den Senioren unvergessliche emotionale Momente.“

Im Rahmen der Versammlung wurde Stefan Gstrein aus Naturns mit dem Silbernen Ehrenzeichen des Südtiroler Chorverbandes geehrt. Verbandsobmann Erich Deltedesco erinnerte an seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Bezirksvorstand Burggrafenamt-Vinschgau, viele Jahre davon als Bezirkschorleiter, und hob seine „große Fachkompetenz und Zuverlässigkeit“ hervor. Auch als Dankeschön an den Geehrten stimmte der „Vorstandschor“ gemeinsam mit Verbandschorleiterin Ulrike Malsiner ein Lied an. Lieder sangen auch der Terlaner Männerchor und der Kinder- und Jugendchor Oberrasen, wofür ihnen der große Dank von Obmann Deltedesco galt. Doch es sang auch der ganze Saal gemeinsam, so unter anderem ein spontanes Geburtstagsständchen für Landesrätin Rosmarie Pamer „Eure Kulturarbeit ist von unschätzbarem Wert und wir Politiker wissen das!“, sagte die Landesrätin.

„Vor allem danke ich dem Chorverband für die Jugendarbeit. Kultur ist das Schönste, was man Jugendlichen mitgeben kann.“ Auch Obmann Erich Deltedesco betonte: „Investition in die Kultur ist Investition in die Gesellschaft selbst, das dürfen wir nie vergessen!“ Umso mehr dankte er der Landesregierung, insbesondere Landesrat Philipp Achammer, für die finanzielle und ideelle Unterstützung, aber auch der Stiftung Sparkasse, deren Unterstützung für die Förderung der Jugendarbeit verwendet wird.