Südtiroler Bergfilm “High Above – Highlining on Tribulaun” international veröffentlicht

Von: luk

Bozen – Der Südtiroler Dokumentarfilm „High Above – Highlining on Tribulaun“ ist ab sofort auf mehreren internationalen Streaming-Plattformen verfügbar. Dazu zählen unter anderem Tubi, Apple TV, Fawesome, Relay und Future Today.

Im Mittelpunkt des Films steht ein außergewöhnliches Highline-Projekt am Tribulaun an der Grenze zwischen Südtirol und Nordtirol. Fünf erfahrene Highliner spannen eine Line zwischen zwei Gipfeln des markanten Bergmassivs und wagen den Balanceakt in hochalpinem Gelände. Die Dokumentation verbindet spektakuläre Naturaufnahmen mit Einblicken in die intensive Vorbereitung sowie die mentale und körperliche Herausforderung des Projekts.

Regie führte Tobias Marcotto, der das Vorhaben gemeinsam mit seinem Team unter anspruchsvollen Bedingungen realisierte. Neben den sportlichen Aspekten rückt der Film auch die emotionale Dimension des Extremsports in den Fokus – von Teamdynamik und Vertrauen bis hin zu Konzentration und inneren Zweifeln.

Mit der internationalen Veröffentlichung erreicht die Südtiroler Produktion nun ein weltweites Publikum. Für die Filmschaffenden gilt dies als bedeutender Meilenstein und als positives Signal für den Film- und Kreativstandort Südtirol.