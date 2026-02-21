Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Südtiroler Bergfilm “High Above – Highlining on Tribulaun” international veröffentlicht
Ein Naturmonument als Bühne

Südtiroler Bergfilm “High Above – Highlining on Tribulaun” international veröffentlicht

Samstag, 21. Februar 2026 | 13:21 Uhr
HighAbove_Galerie-38
HighAbove
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Der Südtiroler Dokumentarfilm „High Above – Highlining on Tribulaun“ ist ab sofort auf mehreren internationalen Streaming-Plattformen verfügbar. Dazu zählen unter anderem Tubi, Apple TV, Fawesome, Relay und Future Today.

Im Mittelpunkt des Films steht ein außergewöhnliches Highline-Projekt am Tribulaun an der Grenze zwischen Südtirol und Nordtirol. Fünf erfahrene Highliner spannen eine Line zwischen zwei Gipfeln des markanten Bergmassivs und wagen den Balanceakt in hochalpinem Gelände. Die Dokumentation verbindet spektakuläre Naturaufnahmen mit Einblicken in die intensive Vorbereitung sowie die mentale und körperliche Herausforderung des Projekts.

Regie führte Tobias Marcotto, der das Vorhaben gemeinsam mit seinem Team unter anspruchsvollen Bedingungen realisierte. Neben den sportlichen Aspekten rückt der Film auch die emotionale Dimension des Extremsports in den Fokus – von Teamdynamik und Vertrauen bis hin zu Konzentration und inneren Zweifeln.

Mit der internationalen Veröffentlichung erreicht die Südtiroler Produktion nun ein weltweites Publikum. Für die Filmschaffenden gilt dies als bedeutender Meilenstein und als positives Signal für den Film- und Kreativstandort Südtirol.

High Above

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Kommentare
81
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Kommentare
59
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Kommentare
50
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Von Baby-Gang umzingelt
Kommentare
40
Von Baby-Gang umzingelt
Quästor ordnet Schließung eines Tanzlokals in Gargazon an
Kommentare
28
Quästor ordnet Schließung eines Tanzlokals in Gargazon an
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 