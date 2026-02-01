Von: ka

Jenesien/Flaas – Ganz im Sinne des Titels des neuen Marsches fand am vergangenen Wochenende die erste Ausgabe des „Bergluft-Verlagsorchesters” im Probelokal in Flaas statt.

Innerhalb von 15 intensiven Stunden studierten 19 Musikerinnen und Musiker fünf neue Stücke ein und nahmen sie live auf. Die Besetzung wurde eigens für dieses Projekt neu zusammengestellt – viele der Teilnehmenden kannten sich zuvor nicht und der Großteil hatte noch nie gemeinsam musiziert. Unter der musikalischen Leitung von Fabian Gögele, dem Komponisten der neuen Werke, entwickelte sich dennoch rasch ein homogener Klang und es war deutlich zu spüren, wie die Gruppe zusammenwuchs und eine gemeinsame Stilistik fand.

Auch für Stefan Pilser, der für die Technik verantwortlich war, war es eine neue Erfahrung, die er souverän und mit großem Engagement meisterte. Gerhard Nesselhauf war eigens aus Deutschland angereist, um die Partituren mitzulesen und die Aufnahme zu betreuen.

Es war eine großartige Erfahrung für die gesamte Gruppe – die „Südtiroler Freundschaft” unter Blasmusikerinnen und Blasmusikern war jederzeit spürbar. Begeisterung für traditionelle Blasmusik, tolle Kameradschaft und eine große Motivation der Teilnehmenden prägten das gesamte Wochenende.

Herzlichen Dank an alle Beteiligten!