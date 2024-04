Tagung befasst sich mit Depression

Bruneck – Am Freitag, 19. April 2024 hat in der Stadtbibliothek in Bruneck die Tagung „stummer Schrei: warum hört ihr mich nicht?“ stattgefunden. Mit dieser Veranstaltung haben Katholische Frauenbewegung, Katholische Männerbewegung und das diözesane Amt für Ehe und Familie das Thema „Depression und Suizid“ in den Mittelpunkt gestellt.

Durch die Tagung führte die Leiterin des Amtes für Ehe und Familie der Diözese Bozen-Brixen Johanna Brunner und konnte dabei über 50 Frauen und Männer willkommen heißen. Der Psychologe Hartmann Raffeiner sprach über Geschichte, Krankheitsformen und Ressourcen rund um Depression und ging auf Fragen der Anwesenden ein. Thomas Karlegger, Vorsitzender des Vereines „Lichtung/Girasole – Verein zur Förderung der psychischen Gesundheit“ stellte dessen Angebote vor. Manuel Gatterer, Vorstandsmitglied des Verbandes „Ariadne für die psychische Gesundheit aller“ hob als wertvolles Angebot den Trialog hervor.

Der Bereichsleiter „Zuhören und Beraten“ der Caritas Guido Osthoff stellte das neue „Psychologische Krisentelefon 800101800“ vor. Betroffenenstatements gaben authentische Einblicke in das Leben mit psychischen Erkrankungen, machten betroffen und gaben Hoffnung. In der Pause und im Anschluss an die Veranstaltung fanden reger Austausch und Begegnung statt.