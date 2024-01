Taizé Jugendtreffen in Ljubljana ist beendet

Bozen/Ljubljana – In Ljubljana ist am Neujahrstag nach fünf Tagen das 46. europäische Jugendtreffen der Taizé-Gemeinschaft zu Ende gegangen. Unter den tausenden Besuchern und Besucherinnen aus 48 Ländern waren auch 20 Jugendliche aus Südtirol dabei.

Jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr bietet die „Communauté de Taizé“ zusammen mit örtlichen Kirchengemeinden ein Jugendtreffen in einer europäischen Großstadt an. Das Spezielle an Taizé ist, dass alle willkommen sind und diese Treffen für alle offen sind, egal ob jemand tief gläubig ist oder den Glauben für sich erst entdecken muss.

Los ging es am 27. Dezember 2023 mit dem Startgebet in Bozen und der anschließenden Zugfahrt nach Slowenien. Während des Treffens waren die Südtiroler Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Umgebung der Stadt bei Gastfamilien untergebracht.

Das heurige Treffen stand ganz unter dem Zeichen von Mut und Zuversicht in diesen unsicheren Zeiten. Papst Franziskus hatte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Mut und Zuversicht zugesprochen. „Liebe Jugendliche, der Heilige Vater zählt auf euch und vertraut euch, und auch die Kirche vertraut euch“, hieß es in einer am Sonntag veröffentlichten Grußbotschaft.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich einig, dass die Tage eine bereichernde Zeit mit vielen tollen Gesprächen und Begegnungen war. „Berührt hat mich das Gemeinschaftsgefühl unter uns als Gruppe, aber auch als Teil einer großen Taizé-Familie, bei der mir besonders die Achtsamkeit vor unterschiedlichen Meinungen und vor anderen Personen gefallen hat, welche mir im Alltag oft fehlt. Ich bin dankbar, dass wir diese Achtsamkeit mit nach Hause bringen durften“, betonte Katja Engl, zweite Landesleiterin von Südtirols Katholischer Jugend.

„Das Taizé-Treffen über Silvester ist eine Zeit, wo ich zu mir finde und das über den Kontakt mit sehr vielen anderen Menschen mit verschiedenen Charakteren und Persönlichkeiten. So lerne ich mich selber viel besser kennen“, bringt es Julius Kompatscher aus Brixen auf den Punkt.

Für Katja Wegleiter, die zum ersten Mal am Taizé-Treffen zu Silvester teilnahm, war es eine der prägendsten Reisen, die sie je gemacht hat. „Es war schön zu sehen, dass so viele Nationen zusammen gekommen sind, um ihren Glauben gemeinsam zu feiern. Ich habe viele nette Menschen kennengelernt und Freundschaften geknüpft, mit denen ich auch noch nach Taizé Kontakt haben werde.“

Auch in der kleinen Gemeinschaft fanden die Südtiroler Teilnehmerinnen und Teilnehmer Anklang. Kassian Andergassen und Anna Zingerle waren beide begeistert von den schönen Momenten mit ihrer Gastfamilie und wurden von ihnen mit Spezialitäten aus Slowenien bekocht.

Ort für das nächste Treffen: Tallinn in Estland

Am Samstagabend wurde auch der Ort für das nächste europäische Taizé-Jugendtreffen bekannt gegeben. Es findet Ende 2024 in Estlands Hauptstadt Tallinn statt.

Südtirols Katholische Jugend wird auch dort wieder mit dabei sein. Bis dahin sind Interessierte ab 14 Jahren eingeladen, mit Südtirols Katholischer Jugend am Taizé-Treffen über Ostern in Frankreich teilzunehmen.