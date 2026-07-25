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26 Kinder bei KAS-Woche des Südtiroler Chorverbandes

Tanzen, singen, lachen

Samstag, 25. Juli 2026 | 16:18 Uhr
KASWOCHE
Paul Bertagnolli - Im Garten des Herz-Jesu-Instituts empfingen die Kinder unter der musikalischen Leitung von Franziska Seiwald das Publikum mit ihrem Gesang.
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Von: luk

Mühlbach – „Wir hüpfen und wir springen, wir lachen und wir singen!“, sangen am vergangenen Freitag, 24. Juli, die 26 Kinder, die an der KAS-Woche des Südtiroler Chorverbandes teilgenommen hatten.

KAS steht für Kreativ-Aktiv-Singwoche und wie das Abschlusskonzert im Herz-Jesu-Institut in Mühlbach bewies, hatten die Kinder wirklich kreative und aktive Tage erlebt. Denn sie sangen nicht nur, sondern stellten in ihren Choreografien oft auch ohne Worte Situationen und Geschichten vor und bewiesen dabei auch ihr sportliches und turnerisches Talent.

So tanzten sie zur Klavierbegleitung von Andreas Benedikter leicht wie Feen über die Bühne, schlugen Rad oder spielten kleine Alltagssituationen pantomimisch nach. Ob Hochdeutsch oder Dialekt, ob es ums Thema Wald, Abschied oder Frieden ging – auch beim Singen war die Begeisterung der Kinder und die Atmosphäre einer schönen Gemeinschaft spürbar. Dafür hatten Kursleiterin Sabrina Fraternali, Chorleiterin Franziska Seiwald und Choreographin Anastasia Kostner gesorgt, sowie ein engagiertes Betreuerinnenteam, das sich um ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm kümmerte.

Sabrina Fraternali lobte die Kinder für ihren großen Einsatz und dass sie viel Neues gelernt hätten. Als Wunsch gab sie mit, dass „ihr weiterhin tanzen und singen möget“. Die Familien und Freunde der jungen Sänger und Sängerinnen zeigten beim Abschlusskonzert mit viel Applaus ihre Begeisterung, bevor sie von den Kindern mit einem Lied verabschiedet wurden: „Pfiat enk, so gearn bleibat i no do…“ Die KAS-Woche ist eine der zahlreichen Sommerangebote für Kinder und Jugendliche des Südtiroler Chorverbandes, die sinnvolle Feriengestaltung mit musikalischer Fortbildung verknüpfen.

Bezirk: Pustertal

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