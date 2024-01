Teßmann und Amt für Bibliotheken und Lesen bei den Bücherwelten

Bozen – Ab kommendem Donnerstag bis zum 17. Februar 2024 heißt die Ausstellung Bücherwelten im Waltherhaus in Bozen wieder alle willkommen, die Neuerscheinungen des Jahres 2023 entdecken möchten. Dabei ist die Landesbibliothek “Dr. Friedrich Teßmann” wieder ein wichtiger Partner des Kulturinstitutes in der Ausrichtung der Bücherwelten. So stellt sie unter dem Motto “Bildhaft gesagt” Bücher aus, in denen Text und Bild eine untrennbare Einheit bilden. Daneben werden lesenswerte Werke der Belletristik sowie Sach- und Fachbücher zu unterschiedlichsten Themen gezeigt. Das Regal der “ausgezeichneten Bücher” wird mit preisgekrönten Werken des Jahres 2023 bestückt.

Neue Bookstart-Ecke und Kunstprojekt

In Empfang genommen werden die Bücherwelten-Besuchenden jedoch in einer neu gestalteten Bookstart-Ecke im Eingangsbereich des Waltherhauses. Das vom Künstler Peter Karlhuber gestaltete Mobiliar bindet den Bereich für die Allerkleinsten gut in die Ausstellung ein. Ausgestellt werden in der Bookstart-Ecke Buchvorschläge der für Bibliotheken und Lesen in deutscher und italienischer Sprache zuständigen Landesämter. In der Rotunde des Treppenaufganges findet sich die Ausstellung “Caution! Books under Construction”, das künstlerische Gemeinschaftsprojekt der Landesbibliothek und der Fakultät für Design und Künste der Freien Universität Bozen.

Ausstellungen, Vorträge, Streitgespräche

Die erste Rahmenveranstaltung der Landesbibliothek Teßmann findet bereits am Freitag, 19. Jänner statt. Die Sachbuchautorin Sandra Rendgen wird dabei zum Thema “Wissensvermittlung in und mit Bildern” referieren. In Zusammenarbeit mit “Edizioni Alphabeta Verlag” stellt die Landesbibliothek am Donnerstag, 25. Jänner zwei Literaturgeschichten vor, die unterschiedliche Sichtweisen anbieten, um Grenzgebiete zu erlesen: “Heimat an der Grenze” und “Scorci di un confine”. Romane, die “gegen den Strom” schwimmen, werden am Literaturtag am 27. Jänner vorgestellt. Den Abschluss der Angebote der Landesbibliothek macht die Diskussion um die Streitfrage, wie viel Überarbeitung Literatur überhaupt braucht und ob ein neuer Literaturkanon sinnvoll ist. Es diskutieren am Freitag, 16. Februar die Kabarettistin Teresa Reichl, die Literaturkritikerin Daniela Strigl und der Autor Jo Lendle.

Vorlesestunden für die Kleinsten

Das Amt für Bibliotheken und Lesen ist mit drei Veranstaltungen an den Bücherwelten beteiligt. Kathrin Unterhofer vom Pädagogischen Beratungszentrum Bozen referiert zum Thema “Superkraft Vorlesen” am 23. Jänner. Für Kleinkinder von sechs Monaten bis drei Jahren und deren Begleitpersonen gibt es gleich zwei interaktive Vorlesestunden mit Christine Sturm am 7. Februar. Einen Überblick über die Welt der Mangas und die praktische Umsetzung in den Bibliotheken geben am 30. Jänner die Buchhandlung “Alte Mühle” sowie die Bibliotheken Lana und Brixen.

Das gesamte Programm der Bücherwelten ist auf der Website des Südtiroler Kulturinstitutes abrufbar.