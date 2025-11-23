Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Tracy Merano veröffentlicht neue Single „I Hoped“
Südtiroler Singer-Songwriterin präsentiert einen berührenden Song

Tracy Merano veröffentlicht neue Single „I Hoped“

Sonntag, 23. November 2025 | 22:31 Uhr
tracymerano_(c)lenilanthaler-2
Leni Lanthaler/Tracy Merano
Schriftgröße

Von: ka

Meran – Mit ihrer neuen Single „I Hoped“ präsentiert Tracy Merano einen berührenden Song, der unter die Haut geht. Die Südtiroler Singer-Songwriterin zeigt erneut ihr feines Gespür für emotionale Ehrlichkeit und authentisches Storytelling – und nimmt ihre Hörer*innen mit auf eine Reise durch Liebe, Verlust und das stille Zerbrechen einer Beziehung.

„I Hoped“ erzählt die Geschichte zweier Menschen, deren einst tiefe Verbundenheit langsam an Distanz, Missverständnissen und unausgesprochenen Gefühlen zerfällt. Die Protagonistin spürt schon lange, dass etwas nicht mehr stimmt: Sie fühlt sich übersehen, nicht mehr wahrgenommen, nicht mehr geliebt. Die leise Ahnung, dass in der Beziehung etwas zerbrochen ist, verdichtet sich zu einer schmerzhaften Gewissheit – ihr Partner betrügt sie seit geraumer Zeit.

Leni Lanthaler/Tracy Merano

Tracy Merano fängt diesen Moment der bitteren Erkenntnis mit eindringlichen Worten und sanften, zugleich kraftvollen Melodien ein. „I Hoped“ beschreibt das innere Ringen zwischen Schmerz und Wut, zwischen dem Wunsch, festzuhalten, und der Frage, wann genau die Liebe verloren ging. Doch der Song bleibt nicht in der Dunkelheit stehen: Er erzählt auch von der Sehnsucht, wirklich gesehen zu werden – nicht nur an der Oberfläche, sondern im Innersten. Und von der Erkenntnis, dass man mehr verdient, als bloß eine Nebenrolle im Leben eines anderen zu spielen.

Produziert wurde „I Hoped“ von Fabian Pichler. Bei der Entstehung des Songs wirkte Jordan Haller aus Kanada mit einem kreativen Beitrag mit.

Das offizielle Musikvideo entstand unter der Regie von Tracy Merano und Daniel Felderer, basierend auf einem Drehbuch, das Tracy selbst verfasst hat. Für die filmische Umsetzung zeichnet Daniel Felderer verantwortlich. Vor der Kamera wirken Caro Bertagnolli, Tracy Merano und Enrico Ave (DJ) mit.

Leni Lanthaler/Tracy Merano

Die offiziellen Fotos zur Veröffentlichung stammen von Leni Lanthaler.

Mit „I Hoped“ liefert Tracy Merano einen tief emotionalen Track, der viele Menschen dort abholt, wo Liebe und Verletzlichkeit sich begegnen. Ein Song, der bleibt – ehrlich, berührend und voller Kraft.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

