Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Tutoren-Schulung 2026: Verantwortung übernehmen, Erinnerung lebendig halten
Startklar für Promemoria Auschwitz: Die Reise der Erinnerung

Tutoren-Schulung 2026: Verantwortung übernehmen, Erinnerung lebendig halten

Sonntag, 23. November 2025 | 23:13 Uhr
Schulungswochenende Promemoria Auschwitz (1)
Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste
Schriftgröße

Von: ka

Bozen – Im Haus Goethe fand das diesjährige Schulungswochenende der Tutoren statt – zwei intensive Tage, die ganz der Vorbereitung jener gewidmet waren, die die Gruppen im Rahmen des Jugendbildungsprojekts Promemoria Auschwitz – Die Reise der Erinnerung | Il viaggio della Memoria begleiten.

Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste

Organisiert wurde das Wochenende gemeinsam von den Projektträger:innen der Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste, Arciragazzi Bolzano Bozen und MeTe APS, finanziert von der Autonomen Provinz Bozen. Ziel der Ausbildung ist es, junge Menschen im Alter von 17 bis 25 Jahren, die an diesem besonderen Erinnerungsprojekt teilnehmen, professionell zu begleiten.

Zentral war dabei, den zukünftigen Tutoren nicht nur fachliche Werkzeuge zu vermitteln, sondern auch Raum für Austausch, Reflexion und persönliche Weiterentwicklung zu schaffen. Im Fokus standen die Erinnerungspädagogik, aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen und das Bewusstsein für die Verantwortung, die die Rolle der Tutoren mit sich bringt.

Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste

Die Rolle der Tutoren

Ein Schwerpunkt des Wochenendes lag auf der Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle: Was bedeutet es, Gruppen aufmerksam, verantwortungsvoll und auf Augenhöhe durch eine so prägende Erfahrung zu begleiten? Dabei kamen sowohl pädagogische Grundlagen als auch persönliche Einblicke aus der Praxis zur Sprache.

Geschichte und Gegenwart im Dialog: Darüber hinaus boten verschiedene Expert:innen fundierte Einblicke in historische und aktuelle Themen: der Historiker Poldi Steurer zu Antisemitismus und Widerstand in Südtirol, Giorgia Decarli, Anthropologin, zu „Antiziganismus gestern und heute“, Historikerin Alexandra Budabin (Eurac Research), zu „Remembering the Holocaust in Public Spaces“ und Andrea Rizza Goldstein, zu Geschichte Israels und den Herausforderungen, gegenwartsbezogene Konfliktthemen verantwortungsvoll in der Bildungsarbeit zu behandeln.

Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste

Austausch und praktische Anwendung

In verschiedenen Workshops erhielten die Tutor:innen zudem Gelegenheit, Inhalte zu vertiefen, voneinander zu lernen und gemeinsam zu erarbeiten, wie das Gelernte konkret in die Vorbereitungstreffen der Gruppen einfließen kann. Rückmeldungen, Gruppenarbeit und Austausch standen dabei im Mittelpunkt.

Engagement für Erinnerung und Bildung: Insgesamt engagieren sich 18 freiwillige Tutor:innen, die mit viel Zeit, Energie und Verantwortungsbewusstsein daran arbeiten, Jugendlichen einen reflektierten Zugang zu historischer Bildung und kritischer Auseinandersetzung zu ermöglichen. Das Wochenende endete mit neuen Impulsen, vertieftem Wissen und dem gemeinsamen Bekenntnis zu „fare memoria, gemeinsam“. Das Wochenende war gleichzeitig der Beginn der Vorbereitungstreffen, die in Kürze starten werden.

Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Freie Fahrt in Südtirol: Blitzer aktuell abgeschaltet
Kommentare
62
Freie Fahrt in Südtirol: Blitzer aktuell abgeschaltet
Venedig verbannt Greta Thunberg
Kommentare
49
Venedig verbannt Greta Thunberg
In Italien im Wald lebender Familie droht Sorgerechtsverlust
Kommentare
42
In Italien im Wald lebender Familie droht Sorgerechtsverlust
Diebe stehlen Rettungsgeräte aus Feuerwehrhallen
Kommentare
29
Diebe stehlen Rettungsgeräte aus Feuerwehrhallen
Bibber-Temperaturen in Südtirol
Kommentare
29
Bibber-Temperaturen in Südtirol
Anzeigen
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 