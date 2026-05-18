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„Friedensweg 2026“

Über 150 Menschen setzen in St. Johann ein starkes Zeichen für Frieden und Gemeinschaft

Montag, 18. Mai 2026 | 10:59 Uhr
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Schützenkompanie St. Johann in Ahrn
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Von: mk

St. Johann in Ahrntal – Trotz stürmischem Nordwind folgten am Samstag, den 16. Mai 2026 über 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Einladung zum diesjährigen Friedensweg in St. Johann. Der Besinnungsweg, den Pfarrer Markus Küer vor rund 30 Jahren gemeinsam mit der Schützenkompanie St. Johann und dem Pfarrgemeinderat geschaffen hat, wurde erneut zum Ort der Besinnung, der Dankbarkeit und des gemeinsamen Gebets.

Vier Stationen – vier Impulse für den Frieden

An vier Stationen gestalteten Vertreterinnen und Vertreter der Pfarreien St. Johann, Bruneck, Taufers und Sexten besinnliche Texte zum Thema Frieden. Ein Männerquartett berührte die Anwesenden mit einem bewegenden Friedenslied, während Mitglieder der Musikkapelle St. Johann jede Station mit bekannten Liedern aus dem Gotteslob musikalisch umrahmten.

Festlicher Empfang in der Pfarrkirche

Mit feierlichem Glockengeläut wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Pfarrkirche von St. Johann empfangen. Dort feierten Pfarrer Stefan Stoll, Dekan Josef Knapp und Priester Markus Moling eine würdige Wort-Gottes-Feier. Die musikalische Gestaltung übernahmen die Kinder der Grundschule Steinhaus unter der Leitung von Helga Maria Klammer.

In seiner Ansprache setzte Markus Moling tiefgehende Akzente zu Schöpfung, Dankbarkeit und Frieden – Gedanken, die in der Kirche lange nachhallten.

Ein Friedensbäumchen als bleibendes Zeichen

Im Anschluss pflanzte Dekan Josef Knapp gemeinsam mit den Kindern ein Friedensbäumchen vor dem Widum – ein sichtbares Symbol der Hoffnung und des gemeinsamen Weges.

Gemeinschaftspflege mit Ahrntaler Krapfen

Der Pfarrgemeinderat St. Johann lud alle Mitfeiernden zu einem gemütlichen Umtrunk ein. Besonders beliebt: die frisch gebackenen Ahrntaler Krapfen und weitere regionale Köstlichkeiten.

Der Besinnungsweg / Friedensweg zum Herzen Jesu befindet sich an der Schattenseite von St. Johann. Ausgangspunkt ist die alte Festhalle etwas oberhalb des Dorfes – ein
idealer Ort für stille Momente, persönliche Einkehr und gemeinsames Unterwegssein.

Bezirk: Pustertal

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