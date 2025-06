Und wieder geht ein Schuljahr zu Ende

Für 6400 stehen Abschlussprüfungen der Mittel- und Oberschulen an

Von: mk

Bozen – Am 13. Juni endet für 64.026 Kinder und Jugendliche der deutschsprachigen Bildungseinrichtungen der Unterricht beziehungsweise der Kindergartenbesuch. Im auslaufenden Schuljahr 2024/2025 haben 11.302 Kinder einen deutschsprachigen Kindergarten besucht, 20.478 eine Grundschule, 11.472 eine Mittelschule,12.346 eine Oberschule und 8428 eine Berufsschule.

Noch nicht zu Ende ist das Schuljahr für die Abschlussklassen der Mittelschulen und Oberschulen: Die Abschlussklasse einer Mittelschule besuchten heuer 4093 Schülerinnen und Schüler. Insgesamt treten 2307 Kandidatinnen und Kandidaten der Oberstufe zur staatlichen Abschlussprüfung (Matura) an, davon 409 Kandidatinnen und Kandidaten an deutschsprachigen berufsbildenden Schulen. Die Lehrabschlussprüfung haben 255 Schülerinnen und Schüler absolviert.

Die Abschlussprüfungen der Mittelschule beginnen für alle, die zur Prüfung zugelassen werden, nach Unterrichtsende. Die Abschlussprüfung der Oberschule beginnt am 18. Juni mit der ersten schriftlichen Prüfung.

Wenn über die Schule gesprochen werde, dürfe es nicht nur um Zahlen gehen, unterstreicht Bildungslandesrat Philipp Achammer und nennt die Stärkung der Schulsozialarbeit als einen wichtigen Schwerpunkt. Dabei geht es um Intervention, Prävention, individuelle Förderung und um die Kooperation mit Fachstellen. “Gestartet sind wir im Schuljahr 2004/05 mit 3 Stellen, mittlerweile kommen wir auf 89 Vollzeitäquivalente. Es gibt Lebenssituationen von Schülerinnen und Schülern, die ein genaues Hinsehen erfordern, um gegebenenfalls in geeignetem Maße Unterstützung bieten zu können“, erklärt Bildungslandesrat Achammer. Die Schulsozialarbeit solle im kommenden Bildungsjahr auch im Kindergarten weiter ausgebaut werden, denn es gelte, im Sinne einer Prävention frühzeitig zu handeln, betont Landesrat Achammer. Geplant sei zudem in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb eine Stärkung der Schulpsychologie.

Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner weist zudem auf die rege Fortbildungstätigkeit der Lehrpersonen und zugleich auf das umfassende Fortbildungsangebot der Pädagogischen Abteilung hin: “Die 11.826 Teilnehmenden in 298 Veranstaltungen auf Landesebene zeigen, dass beständig an einer Weiterentwicklung von Unterricht gearbeitet wird.” Für die Schülerinnen und Schüler hingegen sei die Förderung der Talente mit Teilnahme an Initiativen wie European Talent School, Talentetage oder Sapientia Ludens – Knack die Nuss bis hin zu Schulolympiaden ein Anliegen, um Lernbegeisterung der Einzelnen zu stärken.

Auch an den deutschen und ladinischen Musikschulen endet das Unterrichtsjahr, in dem 16.644 Musikschülerinnen und Musikschüler eingeschrieben waren.

Italienischsprachige Bildungseinrichtungen

22.379 Kinder und Jugendliche haben in diesem Schuljahr 2024/2025 italienischsprachige Bildungseinrichtungen besucht. 1174 Kinder schließen den Kindergarten ab, 1300 die Grundschule, 1461 die Mittelschule. 1269 Jugendliche haben die fünfte Klasse einer Oberschule besucht, 22 Berufsschülerinnen und -schüler werden ebenfalls zur (Berufs-)Matura antreten; 152 Lehrlinge haben ihre Ausbildung in diesem Jahr abgeschlossen.