unibz bietet erstmals Ausbildung für Sekundarstufe an

Von: mk

Brixen – Mit dem Studienjahr 2026/27 bietet die Freie Universität Bozen erstmals universitäre Lehrgänge für die Grundausbildung von Lehrpersonen der deutschsprachigen und ladinischen Mittel- und Oberschulen an. Die Bewerbungsfrist läuft vom 13. bis 30. Juli 2026.

Die neuen Lehrgänge wurden von der Fakultät für Bildungswissenschaften gemeinsam mit der Deutschen Bildungsdirektion und der Ladinischen Bildungs- und Kulturdirektion entwickelt. Sie werden speziell auf die besonderen Bedürfnisse der Schule in Südtirol eingehen und die Rahmenrichtlinien des Landes berücksichtigen. Ziel ist es, qualifizierte Lehrpersonen für Südtirols Mittel- und Oberschulen auszubilden und damit einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Sicherung des Lehrkräftenachwuchses zu leisten.

Angeboten werden universitäre Lehrgänge mit 60 ECTS-Kreditpunkten sowie verkürzte Lehrgänge mit 30 ECTS-Kreditpunkten für Personen, die bereits über Unterrichtserfahrung oder entsprechende Qualifikationen verfügen. Insgesamt stehen 83 Studienplätze zur Verfügung.

„Mit diesem neuen Angebot schaffen wir erstmals in Südtirol eine universitäre Qualifizierung, die angehenden Lehrpersonen den Erwerb der gesetzlich vorgesehenen Lehrbefähigung direkt an der Freien Universität Bozen ermöglicht. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Sicherung und Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität an unseren Schulen und legen einen soliden Grundstein für Bildungsarbeit in Südtirol“, betont Prof. Sven Nickel, Koordinator des multidisziplinären Zentrums für die Grundausbildung der Lehrpersonen für die deutschsprachigen und ladinischen Mittel- und Oberschulen an der unibz.

Die Lehrgänge orientieren sich an den staatlichen Vorgaben zur Lehrpersonenbildung und vermitteln umfassende fachliche, pädagogische, psychopädagogische und didaktische Kompetenzen. Besonderes Augenmerk wird auf inklusive Bildung, innovative Unterrichtsmethoden, digitale Kompetenzen, Schulrecht sowie die professionelle Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen gelegt. Die Ausbildung verbindet universitäre Lehrveranstaltungen mit Praktika an den Schulen.

Die Lehrveranstaltungen beginnen am 10. Oktober 2026 und werden am Campus Brixen und Bozen Zentrum angeboten. Nach erfolgreichem Abschluss und Bestehen der Lehrbefähigungsprüfung erwerben die Teilnehmenden die Lehrbefähigung für die jeweilige Wettbewerbsklasse an Mittel- und Oberschulen. Detaillierte Informationen zu Zulassungsvoraussetzungen, Studienplätzen und Bewerbungsverfahren sind auf der Website der Fakultät für Bildungswissenschaften der Freien Universität Bozen verfügbar.