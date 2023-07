unibz verbessert ihre Position in THE und hält Platz 1 im nationalen CENSIS-Ranking

Bozen – Die Freie Universität Bozen positioniert sich in gleich zwei universitären Rakings hervorragend: in den Times Higher Education Young University Rankings wird die unibz auf Platz 92 gerankt (gegenüber Platz 114 im Jahr 2022), im italienischen CENSIS liegt die unibz wie in den letzten sieben Jahren auf Platz eins der kleinen, nicht-staatlichen Universitäten.

Sie sind und bleiben ein Kriterium für die Studienwahl: die Rankings der Universitäten in aller Welt. Eines der etabliertesten unter ihnen, das THE Times Higher Education Ranking, setzt die unibz bei den Young University Rankings auf Platz 92. Damit verbessert sich die Universität gegenüber dem Vorjahr um ganze 22 Plätze (114 im Jahr 2022 bei den Young University Rankings, also den „jungen“ Universitäten unter 50 Jahren). Insgesamt wurden fast 1000 Universitäten bewertet.

Bei CENSIS liegt die Freie Universität Bozen unter den kleinen, nicht-staatlichen Universitäten (bis zu 5.000 Studierende) an erster Stelle (88,6 Punkte), gefolgt von der Università di Roma Europea (87,8). In der Kategorie der großen, nicht-staatlichen Universitäten liegt die Bocconi weiterhin ganz vorne.

Gewertet werden in den Rankings eine Reihe von Kriterien: das Zahlenverhältnis Studierende-Lehrende, welches den Blick auf die Betreuung der einzelnen Studierenden wirft, die Zitierungen der Professor:innen, was Auskunft über deren Forschungsleistung gibt, internationale Forschungsvernetzung, aber auch die Beschäftigungssituation der Absolventinnen und Absolventen sowie die Fähigkeit einer Universität, schnell auf Anfragen der Studieninteressierten zu antworten und digital am Ball zu bleiben.

Die beste Universität der Welt ist laut Times Higher Education Young University Rankings 2023 die Nanyang Technological University in Singapur. „Wir freuen uns über die Bestätigung der Ergebnisse bei so namhaften italienischen bzw. internationalen Rankings“, bekräftigt Rektor Prof. Paolo Lugli. „Es ist bezeichnend, dass wir bei CENSIS die besten Bewertungen für Dienstleistungen und die moderne Infrastruktur erhalten haben. Damit wird sichergestellt, dass all jene, die sich an der Freien Universität Bozen einschreiben, eine ausgezeichnete Ausbildung wie an den besten Universitäten Italiens erhalten.“