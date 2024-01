Universitätsrat hat neuen Rektor der unibz gewählt

Bpozen – Der künftige Rektor der Freien Universität Bozen heißt Alex Weissensteiner. Ab Oktober 2024 wird der Professor für quantitative Finanzwissenschaften an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Prorektor für Lehre den amtierenden Rektor Prof. Paolo Lugli ablösen.

In der Sitzung vom 16. Januar hat der Universitätsrat nach Anhörung des Akademischen Senats Prof. Alex Weissensteiner zum Nachfolger des amtierenden Rektors Prof. Paolo Lugli ernannt. Weissensteiner wurde im Rahmen eines internationalen Auswahlverfahrens mit über 40 Bewerbungen, an dem externe und interne Kandidatinnen und Kandidaten teilnahmen, als neuer Rektor ausgewählt

Der gebürtige Bozner Prof. Alex Weissensteiner verfügt über Forschungs- und Lehrerfahrungen in Italien und im Ausland. Nach seiner Promotion an der Universität Innsbruck arbeitete er als Gastdozent für Portfoliomanagement und Financial Risk Management an der Universität Liechtenstein und als Professor für Financial Engineering an der Technischen Universität Dänemark in Kopenhagen. Aktuell ist Alex Weissensteiner Professor für quantitative Finanzwirtschaft sowie Prorektor für Lehre an der Freien Universität Bozen. Von 2018 bis 2020 war er Prodekan für Lehre der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Von 2015 bis 2020 leitete er den Bachelorstudiengang Wirtschaftswissenschaften und Betriebsführung; zwischen 2016 und 2020 war er zudem Koordinator des unibz-Qualitätspräsidiums. Zudem ist er Mitglied des Koordinationskomitees der Allianz für Nachhaltigkeit – Allianz der Forschung und Lehre für Nachhaltigkeit in Südtirol.

An der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der unibz hält Prof. Alex Weissensteiner Lehrveranstaltungen in Finanzmathematik, Management von Finanzrisiken sowie Risikomanagement und Derivate. Seine Forschungsinteressen umfassen Bereiche wie die Vermögensallokation oder die theoretische und empirische Preisbildung von Vermögenswerten. Weissensteiner hat in führenden Fachzeitschriften wie dem Journal of Financial and Quantitative Analysis, dem Journal of Financial Markets, dem Journal of Empirical Finance und dem Journal of Banking and Finance veröffentlicht.

„Aus einem umfassenden internationalen Bewerbungsfeld konnte die Freie Universität Bozen einen Rektor gewinnen, der sowohl die Universität als auch das gesellschaftliche und wirtschaftliche Umfeld unseres Territoriums bestens kennt und damit besonders gut geeignet ist, die unibz nicht nur international und national zu vertreten, sondern noch stärker als bisher regional zu verankern“, so Präsidentin Prof. Ulrike Tappeiner.