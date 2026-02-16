Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > US-Schauspieler Robert Duvall 95-jährig gestorben
In zahlreichen Filmen mitgespielt: Robert Duvall 95-jährig gestorben

US-Schauspieler Robert Duvall 95-jährig gestorben

Montag, 16. Februar 2026 | 22:40 Uhr
In zahlreichen Filmen mitgespielt: Robert Duvall 95-jährig gestorben
APA/APA/AFP/GEOFF ROBINS
Schriftgröße

Von: APA/AFP/dpa

Der aus Filmklassikern wie “Der Pate” und “Apocalypse Now” bekannte US-Schauspieler Robert Duvall ist tot. Wie seine Frau am Montag mitteilte, starb er am Sonntag im Alter von 95 Jahren. “Gestern haben wir von meinem geliebten Ehemann, geschätzten Freund und einem der größten Schauspieler unserer Zeit Abschied genommen”, erklärte Luciana Duvall. Ihr Mann sei “friedlich zu Hause eingeschlafen”.

Duvall ist einem Millionenpublikum bekannt. Er spielte in dem großen Mafia-Film-Epos “Der Pate” und dessen erster Fortsetzung als Consigliere Tom Hagen mit. Auch seine Charakterrolle in “Apocalypse Now” zum Vietnam-Krieg haben viele gleich vor sich, wenn man an Duvall denkt. Seit den 1960er-Jahren hatte er über 130 Film-und Fernsehauftritte und stand noch in hohem Alter vor der Kamera.

Vorliebe für Western-Rollen und Oscar

1984 gewann Duvall einen Oscar für seine Rolle des alkoholsüchtigen Country-Sängers Mac Sledge in “Das Comeback der Liebe” (“Tender Mercies”). Er selbst sah sich am liebsten in Western-Rollen. An der Seite von John Wayne spielte er 1969 in “Der Marshal” den berüchtigten Banditen Ned Pepper, ein Millionenpublikum kennt ihn aus der Western-Serie “Weg in die Wildnis” (Lonesome Dove).

Leute würden ihn oft nach seiner Lieblingsrolle fragen, schrieb Duvall im vorigen Mai auf Facebook – und gab die Antwort in einem Video: Es war der Texas-Ranger Augustus McCrae aus der Hit-Serie “Weg in die Wildnis”. Der Dreh sei einer der Highlights seines Lebens gewesen. Für die Serie standen mit ihm Tommy Lee Jones, Diane Lane und Anjelica Huston vor der Kamera.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Niemandsland” mitten in Bozen
Kommentare
39
“Niemandsland” mitten in Bozen
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Kommentare
38
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Massenschlägerei mit rund 20 Jugendlichen in Bozen
Kommentare
37
Massenschlägerei mit rund 20 Jugendlichen in Bozen
Lisa Vittozzi krönt sich in Antholz zur Olympiasiegerin
Kommentare
23
Lisa Vittozzi krönt sich in Antholz zur Olympiasiegerin
Karnevalszug in Leverkusen nach Wolfsichtung gestoppt
Kommentare
22
Karnevalszug in Leverkusen nach Wolfsichtung gestoppt
Anzeigen
Kronplatz Ski & Music Festival 2026
Kronplatz Ski & Music Festival 2026
DJ & Band Edition
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 