Vatikan: Botschafter in Jordanien stammt aus Südtirol

Er hat in Innsbruck studiert

Leifers/Brixen – Der Vatikan hat Giovanni Pietro Dal Toso zum Apostolischen Nuntius im Königreich Jordanien ernannt. Das Besondere daran: Dal Toso ist in Leifers in Südtirol geboren.

Er besuchte das das Priesterseminar in Brixen und hat in Innsbruck sein Theologiestudium abgeschlossen.

Bislang war er Kurierbeamter im Dikasterium für die Evangelisierung im Vatikan und im Päpstlichen Missionswerk in der jordanischen Hauptstadt Amman tätig, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

In Jordanien wird Dal Toso die Aufgaben eines Botschafters übernehmen.