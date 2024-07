Von klassischer Musik über italienischen Pop bis zu Piazzollas „Tango Nuevo“

Von: mk

Bozen – Kaum hat der Hochsommer begonnen, erklingt auch die Musik des Haydn Orchesters wieder in den Städten und Dörfern der Region Trentino-Südtirol – und viele dieser Konzerte finden unter freiem Himmel statt. Am 30. Juli um 20.30 Uhr eröffnet das Orchester unter der Leitung von Michele Gamba und mit der Pianistin Monica Vacatello seine Sommertournee in Südtirol „open air” im Semiruralipark in Bozen. Auf dem Programm stehen an diesem Abend das Klavierkonzert in a-Moll von Edvard Grieg, mit dem der norwegische Komponist 1869 weltberühmt wurde und Ludwig van Beethovens legendäre fünfte Sinfonie, die mit derm berühmten Klopfmotiv aus vier Tönen, der prominentesten Einleitung aller Sinfonien, beginnt.

Darauf folgt am 7. August um 21 Uhr auf dem Thermenplatz in Meran das von Roberto Molinelli gestaltete und geleitete Konzert „Nel blu, dipinto del blu“ mit Songs von Domenico Modugno, Lucio Dalla, Franco Battiato oder Adriano Celentano, mit den Hits von Raffaella Carrà und Lucio Battisti und mit Highlights aus der italienischen Pop-Szene des 21. Jahrhunderts von Måneskin oder Angelina Mango, die zu einer sinfonischen Suite verwoben werden. Am 21. August um 21.00 Uhr spielt das von Riccardo Bisatti geführte Orchester im Kulturhaus in Deutschnofen Beethovens Klavierkonzert Nr. 1 in C-Dur mit der Solistin Arsenii Moon und die 4. „italienische” Sinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy – das musikalische Tagebuch einer „unglaublichen Reise“ durch das Sehnsuchtsland „wo die Zitronen blühen“.

Am 31. August um 20.30 Uhr „reist” das Orchester mit Marco Mandolini als Soloviolinist und Konzertmeister in der Residence Grand Hotel am Karersee nach Buenos Aires und präsentiert – nach Peter Tschaikowskys Serenade in C-Dur – Astor Piazzollas Konzertreihe „Cuatro Estaciones Porteñas“. Dessen „Neuer Tango“ verlässt in den 1960-er Jahren die zwielichtigen Kabaretts und Nachtclubs in der argentinischen Hauptstadt und zieht – angereichert mit klassischer Harmonik, mit Einflüssen des Jazz, der europäischen Barockmusik und der Neuen Musik – als multikulturelle Kunstmusik in die Konzertsäle um. Seine ursprünglich für ein Tango-Quintett in der Besetzung Bandoneon, Violine, Klavier, E-Gitarre und Kontrabass geschriebenen „Vier Jahreszeiten von Buenos Aires“ sind sicher ein Höhepunkt dieses Stils.

Die diesjährige Sommertournee des Haydn Orchesters endet am 30. August um 20.30 Uhr in der Pfarrkirche in Kaltern. Unter der Leitung des Konzertmeisters und Soloviolinisten Stefano Ferrario verbindet das Orchester in diesem sakralen Raum Klassik und Moderne – mit Anton Weberns „Langsamen Satz“, Haydns Sinfonie Nr. 3, der dritten Suite aus den „Antiche arie e danze per liuto“ von Ottorino Respighi und Benjamin Brittens „Simple Symphony“.