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"Experience of the Year"

Water Light Festival: Brixen für internationalen Award nominiert

Dienstag, 21. April 2026 | 09:27 Uhr
water light
Brixen Tourismus
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Von: luk

Brixen – Eine Woche vor dem Start der neuen Ausgabe des Water Light Festivals (29. April bis 16. Mai 2026) sorgt die Veranstaltung bereits international für Aufmerksamkeit: Die vorherige Edition des Festivals wurde für die World Experience Awards 2026 nominiert.

Das Water Light Festival ist in der Kategorie „Experience of the Year – Medium“ auf der Shortlist und zählt damit zu den ausgewählten Projekten weltweit, die sich durch besondere Erlebnisqualität und innovative Ansätze auszeichnen.

Die World Experience Awards werden von der World Experience Organization (WXO) vergeben und würdigen internationale Projekte an der Schnittstelle von Kultur, Tourismus und Kreativwirtschaft, die neue Maßstäbe im Bereich der Experience Economy setzen.

Mit seiner Verbindung aus Lichtkunst, Wasser, historischer Architektur und öffentlichem Raum hat sich das Water Light Festival in den vergangenen Jahren als fester Bestandteil im kulturellen Kalender Brixens etabliert und zieht Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland an.

„Die Nominierung zeigt, dass wir mit dem Water Light Festival auch international wahrgenommen werden“, sagt Direktor Werner Zanotti. „Für uns ist es ein wichtiges Signal, dass unser Ansatz – Kunst im öffentlichen Raum zugänglich zu machen und dabei aktuelle gesellschaftliche Themen aufzugreifen – über die Region hinaus Resonanz findet.“

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden heute Abend am 21. April im Rahmen der London Experience Week bekannt gegeben.

 

Bezirk: Eisacktal

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