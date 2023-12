Weihnachtszeit 2023/2024: Gottesdienste mit Bischof Muser

Bozen – In der Weihnachtszeit, in der wir die Geburt Jesu feiern, wird Bischof Ivo Muser im ganzen Land unterwegs sein, um gemeinsam mit den Gläubigen Gottesdienste zu feiern. Hier die Übersicht der liturgischen Feiern, denen der Bischof zwischen dem 24. Dezember 2023 und dem 7. Jänner 2024 vorsteht.

In der Heiligen Nacht, 24. Dezember, wird Bischof Muser um 22.00 Uhr im Dom zu Brixen die Christmette feiern.

Im Bozner Dom steht der Bischof am Christtag, 25. Dezember, um 10.00 Uhr dem Weihnachtsgottesdienst vor, der von RAI Südtirol im Radio und im Fernsehen (Kanal 808) und von den diözesanen Kirchensendern „Radio Grüne Welle“ und „Radio Sacra Famiglia“ direkt übertragen wird. Bischof Muser wird beim Gottesdienst auch ein besonderes Friedensgebet für die Ukraine, das Heilige Land und alle Kriegsgebiete auf der Erde sprechen.

Am Stephanstag, 26. Dezember, wird Bischof Ivo Muser um 8.30 Uhr den Gottesdienst in Petersberg feiern.

Am Fest des heiligen Apostels und Evangelisten Johannes, 27. Dezember, wird der Bischof das Patrozinium mit seiner Heimatgemeinde in Gais feiern. Die Eucharistiefeier beginnt um 10.15 Uhr.

Am 30. Dezember feiert Bischof Muser im Brixner Dom um 9.00 Uhr einen Gottesdienst anlässlich des siebten Todestages von Bischof Karl Golser und des ersten Todestages von Papst Benedikt XVI. Um 15 Uhr feiert der Bischof dann im Brixner Dom eine Andacht, um das Jubiläum „800 Jahre Krippe“ feierlich zu begehen. Das Krippenjubiläum geht auf den heiligen Franz von Assisi zurück, der bei der Christmette im Jahr 1223 in den Höhlen von Greccio eine „lebende Krippe“ darstellte.

Am Silvestertag, 31. Dezember, wird der Bischof um 18.00 Uhr dem feierlichen Gottesdienst zum Jahresabschluss im Dom von Brixen vorstehen.

Am Neujahrstag, dem Hochfest der Gottesmutter Maria, 1. Jänner 2024, feiert der Bischof um 9.30 Uhr den Festgottesdienst in Klausen. Um 17 Uhr nimmt er am ökumenischen und interreligiösen Gebet für den Frieden im Bozner Dom teil.

Am 6. Jänner, dem Dreikönigstag, feiert der Bischof um 10.30 Uhr einen Festgottesdienst in Sexten. “Erscheinung des Herrn”, wie dieser große Festtag offiziell heißt, ist das älteste Weihnachtsfest der Kirche. Um 17 Uhr feiert der Bischof mit dem Domchor die feierliche Vesper im Brixner Dom.

Am 7. Jänner, dem Fest der Taufe des Herrn, spendet er 15 Erwachsenen in der Dominikanerkirche in Bozen das Sakrament der Firmung. Die Eucharistiefeier beginnt um 10.30 Uhr.