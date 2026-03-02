Wie bringe ich meinen Chor zum Klingen?

Von: luk

Brixen – „Mein Chor klingt fantastisch!“ Unter diesem Motto setzten sich am 28. Februar im Vinzentinum in Brixen 34 Chorleiter und Chorleiterinnen, Sänger und Sängerinnen mit Fragen der Chorleitung auseinander. Der international tätige Dirigent, Komponist und Referent Franz M. Herzog gab den Teilnehmern und Teilnehmerinnen Tipps und Tricks für Chorische Stimmbildung, Einsingen im Chor, Rhythmus und Chorklang, aus einer Haltung heraus, dass die Ausbildung von Chorleitern über rein technische Aspekte hinausgehen muss, dass der Chorleiter auch Pädagoge ist, dass Reflexion, Vorbereitung und Mut zur Führung fundamental sind. Beim Workshop in Brixen stand die Frage im Mittelpunkt: Wie erreiche ich gemeinsam mit meinem Chor einen schönen Chorklang?

Dass das Ziel eines „fantastischen Klangs“ oft auch nur mit Kleinigkeiten zu erreichen ist, versuchte der Referent mit seinen Ausführungen und mit praktischen Übungen anhand von konkreten Chorstücken aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen zu vermitteln. Die Teilnehmenden bekamen so einen Einblick in die Probenarbeit eines erfahrenen Dirigenten, der bereits viele Chöre geleitet hat – darunter den Jugendchor Österreich – und dadurch praxisnahe Tipps weitergeben konnte. Verbandsobmann Erich Deltedesco, der den Referenten und die Teilnehmer begrüßte, freute sich , dass ein so ausgewiesener Experte wie Franz M. Herzog für die Chorleiterfortbildung gewonnen werden konnte, die ein wichtiges Standbein des Chorwesens darstellt.