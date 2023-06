Wind of change: Das Jugendzentrum Fly im Umbruch

Leifers – Am 19. Mai fand die alljährliche Vollversammlung des Jugendzentrum Fly statt. Viele Mitglieder und Gäste sowie die Ehrengäste Giovanni Seppi (Vizebürgermeister), Marlene Hofer (Ortsobfrau der SVP Leifers) und Simon Feichter (netz-Offene Jugendarbeit) nahmen an der Veranstaltung teil. Der scheidende Präsident Robert Perathoner begrüßte das Publikum und ließ in die Bilanz des abgelaufenen Geschäftsjahres einblicken. Nach dem Tätigkeitsbericht und einer Slide Show mit Bildern zum vergangenen Jahr wurde der Vorstand neu gewählt.

Das Ergebnis ließ aufhorchen. Neben Robert Perathoner wurden mit Martina Bernardi, Anna Bazzanella, Alex Demattio, Tobias Fäckl, Harald Gruber und Marlene Bianchi nicht weniger als sechs neue Vorstandsmitglieder gewählt. Als Wahlsieger ging der junge Leiferer Alex Demattio hervor, der in den kommenden drei Jahren auch den Präsidenten stellen wird und somit Robert Perathoner nach über zwanzigjähriger Amtszeit beerben wird.

Nicht nur im Vorstand, sondern auch in der Geschäftsführung steht das Jugendzentrum vor einem signifikanten Umbruch. Nach 18 Jahren wird Irene Ohnewein ihre leitende Funktion beenden. In ihre Fußstapfen wird nun Petra Wörndle treten, die in der Vergangenheit die Bereichsleitung in der Offenen Jugendarbeit im Fly innehatte.

Auf den Umbruch folgte die am 10. Juni stattgefundene 25-Jahr-Feier. Den Auftakt dieser bildete ein buntes Nachmittagsprogramm für Familien und Kinder, worauf ein offizieller Teil mit Grußworten von Philipp Achammer folgte. Der Landesrat betonte wie wichtig die Jugendarbeit ist, die das Jugendzentrum Fly in und für Leifers leistet. Dabei sei es besonders wertvoll, dass Kinder und Jugendlichen im Fly ein „Zuhause“ sowie Ansprechpartner:innen finden, die sie so annehmen wie sie sind, ohne dass etwas dafür geleitstet werden muss.

Marlene Hofer, Annalisa Frasca und Petra Wörndle ergänzten die Grußworte. Ein lustiges Kahoot Quiz sorgte bei den Gästen für Ausgelassenheit und ermöglichte es den Teilnehmer:innen lukrative Preise zu gewinnen, die von zahlreichen Unternehmen gesponsert wurden. Nach dem Buffet sorgte das Dj Set um Detlef Gee, Toni Telefoni und Bossi Funk für gute Stimmung. Nicht zuletzt kamen auch Fußballfans auf ihre Kosten, da auf einer großen Leinwand das Champions League Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand gezeigt wurde.

Für die Kirsche auf der Sahnetorte sorgte der Radiosender Südtirol 1, der das Jugendzentrum Fly zum „Verein der Woche“ gekürt hat.