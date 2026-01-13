Winter im Nationalpark Stilfserjoch

Die Fotoausstellung im Besucherzentrum avimundus in Schlanders und in der Mittelpunktbibliothek Schlandersburg zeigt über 50 ausdrucksstarke Vogelportraits. (Foto: Christian Kofler)

Von: luk

Sulden – Die Türen der fünf Südtiroler Besucherzentren des Nationalparks Stilfserjoch stehen auch in der Wintersaison offen: Von 2. Jänner bis 31. März sind sie für Besucherinnen und Besucher zugänglich. Jedes Besucherzentrum bespielt im Rahmen einer Dauerausstellung ein besonderes Thema des Nationalparks, von der Flora und Fauna bis zur Geschichte und Geologie, dem Element Wasser, dem Wald und dem Menschen selbst. Zudem gibt es spannende Sonderausstellungen.

Das Besucherzentrum avimundus in Schlanders präsentiert gemeinsam mit der Mittelpunktbibliothek Schlandersburg eine besondere Fotoausstellung: Gezeigt werden über 50 ausdrucksstarke Vogelportraits, die von den Fotografen Christian Kofler und Aldo Comincioli stammen und einen Einblick in die Vielfalt der heimischen Vogelwelt bieten.

Das Besucherzentrum aquaprad in Prad am Stilfserjoch zeigt im Rahmen der Gletscherausstellung “Weiße Welt in Bewegung” die Wanderausstellung “Goodbye Glaciers” – ein Interreg-V-A-Projekt zwischen Italien und Österreich.

Im Besucherzentrum culturamartell in Martell dreht sich in der Sonderausstellung “Die Lärche – Lichtkind der Alpen” alles um den zweithäufigsten Baum in Südtirols Wäldern, die Lärche.

Das Besucherzentrum naturatrafoi in Trafoi gibt mit der Sonderausstellung “Die Amphibien Südtirols” Einblick in die Welt der Amphibien, die zum Teil im Wasser und zum Teil an Land leben. Zudem ist die Sonderausstellung “150 Jahre Julius-Payer-Hütte” zur Geschichte dieses wichtigen alpinen Stützpunktes zu sehen.

Das Besucherzentrum lahnersäge in St. Gertraud im Ultental stellt in der Sonderausstellung “Geschöpfe der Stille – Die Raufußhühner und das Steinhuhn” diese wenig bekannten Vögel vor.

Auch auf ein vielfältiges Programm mit geführten Schneeschuhwanderungen, Naturwerkstätten und Filmabenden dürfen sich die Besucherinnen und Besucher der Besucherzentren des Nationalparks Stilfserjoch im Winter freuen. Die Häuser sind von Dienstag bis Samstag von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet, an Feiertagen bleiben sie geschlossen.