Woldorf-Oberschule Meran setzt Meilenstein

Von: mk

Meran – Im Herbst 2023 öffnete in Meran eine Waldorf Oberstufe, kurz die WOM, ihre Tore. Los ging es mit der ersten und zweiten Klasse. Alles neu, alles spannend, alles herausfordernd. Und zudem haben sich die WOM‘s gleich von Anbeginn einer weiteren Challenge gestellt: der staatlichen Anerkennung für die laufenden Schulstufen – ein Prüfungsprozess durch Landesschulinspektoren, der Schüler, Lehrer, ja das gesamte Team, über die Monate gefordert hat.

Doch nun ist es geschafft. Ende Juni kam der Bescheid durch das Landesschulamt, dass das Biennium, die erste und zweite Klasse der WOM, staatlich anerkannt ist. Ein grandioser Erfolg auf den alle, vor allem die Schülerinnen und Schüler, stolz sein dürfen. Und es geht nahtlos weiter: Im Herbst, Schuljahr 24/25, wird dann auch eine dritte Klasse angeboten.

Doch warum ist es so erstrebenswert, dass Südtirols Oberschullandschaft auch eine reformpädagogische Alternative anbietet? In der Waldorfpädagogik geht es darum, neben vielfältigem Wissen und handwerklichen Fertigkeiten, auch Kompetenzen wie Flexibilität, Urteilskraft und Kreativität zu vermitteln. Sie eröffnet den jungen Menschen eine große Bandbreite an Gebieten und Themen, in die sie kognitiv, praktisch und musisch eintauchen dürfen. WaldorfschülerInnen renovieren Häuser, initiieren Charity Projekte, halten Vorträge, malen Selbstportraits, messen Felder, gehen auf Reisen, experimentieren, erfinden und gestalten. Sie entdecken das Leben und wachsen dabei als Gemeinschaft zusammen. So macht die Oberschulzeit nicht nur Spaß, sondern die Schülerinnen und Schüler finden in der Regel auch heraus, wo ihre Stärken liegen, was sie motiviert und was sie mit ihrem Leben anfangen wollen. Am Ende dürfen sie aus einem bunten Strauß an Wissen und Erfahrungen pflücken, was sie zu selbstbewussten und reflektierten Menschen macht. Menschen, die den Mut haben ihr Leben in die Hand zu nehmen und Dinge zu bewegen.

Breit gefächerte Bildung und soziale Kompetenzen sind und bleiben die Hauptspeisen in unserem Lebensmenü. Die Waldorfoberschule liefert diese Perspektiven; nicht umsonst nimmt die Zahl der reformpädagogischen Schulen weltweit ständig zu. „Wie gut, dass auch in Südtirol dieses Oberstufenmodell auf Erfolgskurs ist“, so die Vertreter der Waldorf Oberstufe.