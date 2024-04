Workshop des Südtiroler Chorverbandes in Bozen

Bozen – 11 Sängerinnen, darunter auch die Obmannstellvertreterin des Südtiroler Chorverbandes Margareth Greif, nahmen am vergangenen Samstag im Kolpinghaus in Bozen an einem Workshop für Sprechtechnik teil.

Der österreichische Regisseur Philipp M. Krenn gab den Teilnehmerinnen wertvolle Tipps für den Umgang mit der eigenen Stimme. So übten die Kursteilnehmerinnen unter anderem die Aussprache der Vokale, der Doppellaute, der Endungen und Vorsilben sowie auch die Aussprache der Konsonanten, sowohl beim Singen als auch beim Sprechen. Es wurde an konkreten Beispielen gearbeitet, gesprochen und auch gesungen.

Der Workshop für Sprechtechnik ergänzt das umfangreiche Schulungsangebot des Südtiroler Chorverband um ein wertvolles Angebot, das nicht nur Sängern und Sängerinnen, sondern auch Chorleitern und Chorleiterinnen eine große Hilfe ist für wirkungsvolles Singen und Sprechen.