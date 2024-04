„Wunderbares musikalisches Erlebnis“

Meran – Rund 100 Sänger und Sängerinnen unter der Leitung von Bezirkschorleiter Josef Sagmeister (Südtiroler Chorverband) führten am 27. und 28. April in Meran und Mals eines der berühmtesten Werke der Musikgeschichte auf, das Requiem von Mozart.

Unterstützt wurden sie vom bereits seit Jahren für den Bezirkschor spielenden Orchester „Cum Tempore” und vier Solisten.

Sowohl in Mals als auch in Meran kamen sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen, in der Meraner Pfarrkirche fand man kaum einen Stehplatz.

„Nicht nur für die Besucher, sondern auch für uns war es ein wunderbares Erlebnis, mit einem Laien-Chor, Sängern und Musikern hauptsächlich aus der Umgebung dieses besondere Werk aufzuführen. Der lange anhaltende Applaus war die Anerkennung unseres Konzertes und alle Sänger und Musiker waren sehr angetan davon!“, freute sich Karl Werner, der Obmann des Bezirks Burggrafenamt-Vinschgau im Südtiroler Chorverband, über das erfolgreiche Konzert.