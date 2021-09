ZDF-Herzkino entführt Publikum nach Südtirol

Bozen – Ein weiterer neuer Film der Reihe „Ein Sommer in…“ führt die Zuschauerinnen und Zuschauer in ein beliebteste Reiseziel vieler Menschen aus Deutschland – nach Südtirol. Nicht nur der Weinanbau hat dort eine lange Tradition, sondern auch die Apfelplantagen, Törggelen, das schöne Wetter und vieles mehr. Die Kellermeisterin Franziska (Maike Jüttendonk) kehrt nach langer Zeit auf das elterliche Weingut in Südtirol zurück und stellt fest, dass es immer noch die alten Fronten zwischen Italienern und Deutschen gibt. Ob ihre neu aufkeimende Liebe das aushält?

Franziska (Maike Jüttendonk) wollte eigentlich nie wieder einen Fuß auf das heimatliche Weingut in Südtirol setzen. Zu tief sitzt ihr Groll über ihren konservativen Vater Josef (Harald Krassnitzer), der seine Landsleute immer noch in „Deutsche“ und „Italiener“ einteilt. Nachdem Josef jedoch durch einen Autounfall außer Gefecht gesetzt ist, eilt die studierte Kellermeisterin ihrer Mutter Theresa (Julia Stemberger) zur Hilfe – immerhin steht die Weinlese kurz bevor und jede Hand wird gebraucht. Doch die Visite am Krankenbett ihres Vaters bestätigt Franziskas Befürchtungen: Josef hat sich nicht verändert. Kein Wunder, dass er der Diagnose des behandelnden Arztes, Marco Antonelli (Sami Loris), misstraut – schließlich ist dieser Italiener. Laut Dr. Antonelli hat Josef eine nicht kurierbare Innenohrerkrankung, deren Folgen ihn berufsunfähig machen.

Damit steht Franzi vor einem Dilemma: Auf keinen Fall will sie das elterliche Weingut übernehmen. Sie weiß, dass eine Zusammenarbeit mit ihrem Vater nicht gut gehen würde. Doch gleichzeitig will sie ihre Mutter auch nicht im Stich lassen. Seufzend stimmt diese zu, als sich Franzi nach einem Pächter für das Weingut umsehen will. Fündig wird Franzi ausgerechnet bei den Antonellis. Aber jetzt macht auch Theresa die Schotten dicht und verbietet ihr, den Kontakt voranzutreiben. Franzi wird mehr als misstrauisch – sie findet den Arzt ihres Vaters mehr als nur nett… Was steckt hinter diesem merkwürdigen Verhalten ihrer Eltern?

Franzi findet schließlich heraus, dass ihr Opa einen entscheidenden Beitrag zu der Fehde zwischen Italienern und Deutsch-Tirolern geleistet hat. Und auch ihre Mutter scheint ein bittersüßes Geheimnis zu hüten, das einen normalen Umgang zwischen den beiden Familien erschwert.

Ausgestrahlt wird ein “Ein Sommer in Südtirol” am heutigen Sonntag im ZDF um 20.15 Uhr. Die ZDF „Herzkino“-Reihe führt die Zuschauerinnen und Zuschauer in beliebte Reiseziele.