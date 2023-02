“Zukunft des Kloster Säben mitbestimmen”

Klausen – Die Zukunft des Kloster Säben gemeinsam gestalten: Das ist das Anliegen der Katholischen Männerbewegung und Südtirols Katholischer Jugend.

Bischof Ivo Muser liegen mehrere konkrete Vorschläge für vor – einer soll die Übergabe an einen konservativen Orden beinhalten.

“Nachdem der Bischof bei anderen Themen in der Regel Wert darauf legt, die diözesanen Gremien einzubinden, wünschen wir uns, dass dies auch bei dieser wichtigen Entscheidung geschieht. Kloster Säben ist als Liegenschaft zurück an die Diözese Bozen-Brixen gefallen, was nicht bedeutet, dass es sich im Privatbesitz des Bischofs befindet”, so die Katholische Männerbewegung und Südtirols Katholische Jugend.

“Die vorliegenden zukunftsträchtigeren Vorschläge verdienen eine vorrangige Vertiefung – vor dem Rückgriff auf einen konservativen Orden ohne Bezug zur Diözese. Daher erwarten sich Katholische Verbände, allen voran Südtirols Katholische Jugend und die Katholische Männerbewegung, und viele Gläubige in der Diözese eine ergebnisoffene Partizipation bei der Klärung der Zukunft des Heiligen Berges Tirols”, heißt es abschließend.